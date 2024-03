Kylian Mbappé ya se pasea por España y se lo deja claro a Luis Enrique

Kylian Mbappé ha demostrado en San Sebastián por qué es el mejor jugador del mundo. En su primera visita a España después de que Eduardo Inda informara en OKDIARIO en exclusiva que ya ha firmado con el Real Madrid, la estrella francesa ha dado un espectáculo con el que el conjunto de Luis Enrique ha alcanzado los cuartos de final de la Champions League.

Un cuarto de hora quiso Mbappé que durara la eliminatoria entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Al minuto 15 sentenció el francés al equipo español con un golazo, una jugada muy característica suya en la que mezcló dos de sus grandes cualidades, velocidad y efectividad.

Hasta ese momento el PSG no sufría en Anoeta y Mbappé ya había tenido dos ocasiones importantes. Con un primer disparo en la frontal del área avisó y con un jugadón por banda mareando a Traoré asistió a Barcola para que Remiro salvara el primer gol.

A la tercera actuación individual de Mbappé no iba a haber clemencia. Kylian martirizó a la Real Sociedad mucho más que en el partido de ida. Aquí sí fue más Mbappé que nunca: rápido, eléctrico, killer, dominador en el área. Su actuación, sin ser de las mejores de su carrera, fue muy buena. Esto lo dice todo.

Golazo de Kylian Mbappé

La estrella del PSG corrió hasta la línea de fondo, donde cogió el balón para empezar su espectáculo. Mbappé rompió a Zubeldia, al que primero amagó y después recortó y batió a Ramiro con un disparo cruzado e imparable. Fue tan preciso y fuerte su golpeo que rompió hasta la red de una de las porterías del Reale Arena. Se paró el partido durante dos minutos por este motivo.

Mientras tanto un paradón de Remiro a la media hora de juego evitó que el francés hiciera un doblete. El meta de la Real sacó un pie salvador a un fuerte disparo de Kylian, que dentro del área es infalible. Remató seco, fuerte y solo la genialidad y reflejos de Remiro evitaron otro gol.

Tras el descanso, otro gol

A los diez minutos de la segunda parte Mbappé entró otra vez por banda, donde es imparable, y entró al área sin oposición ante una defensa de la Real Sociedad totalmente superada. Cuando se encontró con Remiro le puso el delantero el balón al palo corto, donde era más difícil e inesperado. Otro golazo de un delantero que vuelve a brillar en Europa.

El 99,9 % de los delanteros definirían al palo largo…

𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ 𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/myAYmQmEOw — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 5, 2024

Pese a que ya llevaba tres goles en la eliminatoria -el 1-0 en París y el 0-1 y 0-2 en San Sebastián- Mbappé quiere siempre más. Estuvo continuamente activo, con ganas de jugar y machacar al rival. Y eso que Imanol dibujó un esquema claramente pensado en él con hasta cuatro defensores a su lado cada vez que tocaba el balón. De poco le sirvió ya que siguió teniendo ocasiones, esta vez sin que entraran en la portería.

Con 46 goles ya en la Champions Mbappé fue también protagonista por sus continuas quejas al colegiado en un duelo en el que no hubo ninguna polémica. Kylian ejerció de capitán (por eso llevaba el brazalete) y protestó varias acciones al inglés Michael Oliver. El árbitro pidió al francés en varias ocasiones con gestos que tuviera calma y cabeza.

Mensaje a Luis Enrique

Kylian Mbappé no entiende ni de descansos ni de eliminatorias sentenciadas. Luis Enrique en Champions no hace inventos, no utiliza el argumento de que hay que «acostumbrarse» a jugar sin él. Le dejó en el campo y el jugador correspondió. Jugó los 90 minutos.

Ese es también el mensaje que sale de este duelo de Copa de Europa. Luis Enrique no se puede permitir el lujo de no contar con el francés en cualquier partido. Es un jugador que podrá estar bien o mal, pero que siempre puede aparecer, que siempre marca diferencias. Dejarle en el banquillo de forma voluntaria es un sacrilegio futbolístico.

A Mbappé ya se le conocía en España, pero ahora lo saben más. Y quienes lo han sufrido esta vez han sido los hinchas de la Real Sociedad, que quedó sepultada por otro enorme partido de Kylian Mbappé, el jugador del momento, el futbolista que gana él solo eliminatorias.