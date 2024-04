Mbappé apunta al Barça… y a sus mejores números de siempre

Kylian Mbappé quiere apuntar y disparar contra el Barcelona después de no hacerlo en la ida. El delantero francés vuelve a una ciudad que se le dio especialmente bien en su primera y única visita hasta la de este martes a las 21:00 horas. Fue en el Camp Nou, el 16 de febrero de 2021, una noche en la que marcó un hat trick que agotó todas las opciones del Barça en aquella eliminatoria de octavos de final. Precisamente ese fue su mejor año a nivel de estadísticas y si repite esa cifra y mete tres goles en Montjuic habrá igualado los 42 que anotó en la temporada 2020-21.

Es la mayor esperanza de su equipo, el Paris Saint-Germain, recuperar su mejor versión para que los cuartos de final se resuelvan a base del que más acierte. Mbappé jugará un papel fundamental para que eso suceda, pues como decimos, la última vez que pisó la ciudad condal dejó su firma escrita en tres de los cuatro goles que marcó el PSG. A la vuelta, metió otro de penalti que dejó el cruce sentenciado.

Esa temporada, si nos guiamos por los números, fue su mejor en la élite. El de Bondy marcó 42 goles y repartió 11 asistencias, mientras que este año suma 39 y nueve. Un hat trick más no sólo pondría en bandeja el pase al PSG, sino que también le ayudaría a empatar sus mayores registros, con siete partidos todavía por delante ocurra lo que ocurra en el Olímpico.

Al PSG tiene todavía por delante seis partidos de la Ligue 1 más la final de la Copa de Francia, con la que cerrará su curso si no se clasifica este martes y supera también las semifinales de la Champions League. Por tanto, lo normal sería que Mbappé se supere a sí mismo con 25 años, para así llegar al Real Madrid en su mejor momento tras siete temporadas en el conjunto de la capital de Francia.

Mbappé quiere la Champions

Pero ese no es su único reto, de hecho, su gran objetivo es levantar la Copa de Europa con el equipo de su tierra natal, una meta que pasa por eliminar al Barça de Xavi Hernández. No sólo eso, de avanzar a la siguiente ronda y, quién sabe, meterse en la final, Mbappé tiene muchas opciones de ser el máximo goleador de esta edición de la Champions. De momento lleva seis y sus oponentes para lograrlo apunta a que serán Harry Kane, con siete, y Erling Haaland, que suma los mismos actualmente.

Además, el galo está alcanzando sus mejores números con muchos menos minutos de los que se esperaban. Y es que desde que el pasado 15 de febrero se dio a conocer su salida el próximo verano Luis Enrique ha decidido no darle tanto protagonismo como de costumbre. Desde ese día ha sido titular en ocho ocasiones, pero ha sido sustituido en tres, y otras tres ha sido suplente de los 11 partidos que ha jugado el PSG.

En Champions no hay duda. Mbappé es indiscutible y el gran arma del técnico asturiano para convertirse en un pionero en Europa para el cuadro parisino, que todavía no sabe lo que es hacerse con una orejona. Luis Enrique necesita la mejor versión del francés y a este motivos no le van a faltar para, si no repetir, recordar al Kylian que se dio a conocer en Barcelona hace tres años.