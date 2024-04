En Francia se aferran a Mbappé para eliminar al Barça: «Lo hizo y lo volverá a hacer»

Conjura y Kylian Mbappé, a eso apela el Paris Saint Germain para darle la vuelta al marcador este martes 16 de abril, fecha clave no sólo para el delantero francés tras su errático partido en París, sino para todo el PSG y Luis Enrique, a los que el Barça pasó por encima en casa. En el recuerdo, aquel 1-4 que logró sacar este PSG en febrero de 2021 en el Camp Nou en octavos de Champions, que sirvió para solventar con un empate la vuelta en casa. El contexto es otro, el reto es el mismo.

Uno de los grandes precursores de la conjura parisina está siendo, cómo no, el capitán del PSG. Marquinhos está tirando del carro en el aspecto anímico, está siendo el hombre que está extramotivando a sus compañeros, dándoles valor y haciéndoles ver que la remontada en Montjuic es más que posible, que están preparados para el reto y que las diferencias no son tales. Marquinhos lo ha calificado como desafío, como la necesidad de demostrar la calidad que atesora la plantilla y la necesidad de «asumir la responsabilidad histórica del momento».

Las voces desde el vestuario del PSG ya resuenan, confiados de que darle la vuelta al resultado y obtener la llave hacia las semifinales es posible con la capacidad y el nivel de plantilla actual que lidera Luis Enrique. Así lo hizo ver al menos Lucas Hernández, que afirmaba a Telefoot estar «seguro de que con el equipo que tenemos y con nuestro entrenador, iremos a por la clasificación en el partido de vuelta».

Al igual que desde dentro confían en sus posibilidades y que el 2-3 es un resultado con múltiples opciones de voltear aunque sea a domicilio, también aprietan desde el exterior, desde el entorno del club parisino, que confían en el PSG y especialmente en Kylian Mbappé, el elegido para resolver la papeleta de la remontada en uno de sus últimos servicios en el club en este partido ante el Barça.

En Francia confían en Mbappé

En declaraciones para Le Parisien, ex jugadores y entrenadores del PSG confían en el delantero francés. «¿Mbappé? Estoy convencido de que va a hacer un gran partido en Barcelona», asegura Javier Pastore, muy al hilo de lo que dice el ex técnico Luis Fernández, que invoca hazañas pasadas: «Kylian ya lo hizo antes –en relación al hat-trick de 2021 al Barça–, así que lo puede volver a hacer».

Y es que ya lo decía el propio Luis Enrique tras salir golpeado de París, reconociendo que el Barça jugó «un gran partido y les felicito», pero sin poner en duda que van «a Barcelona a dar mucha guerra». «No tengo ninguna duda de que podemos conseguirlo. Si hay un equipo que no especula fuera de casa somos nosotros. Dependemos de ganar el partido de vuelta. No hay valor doble fuera de casa», explicaba el técnico asturiano del PSG, muy consciente de que la vuelta será en Montjuic, no en el Camp Nou, donde las diferencias serán aún más pequeñas, además de que ya no se cuenta con el siempre condicional valor doble de los goles fuera de casa. Al PSG solo le vale ganar, ese es el reto al que aspiran en París y que encomienda a Kylian Mbappé.