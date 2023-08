Más problemas para el Barça: Araujo se va lesionado en el Gamper y puede perderse el debut en Liga

Ronald Araujo se marchó lesionado en el Trofeo Joan Gamper ante el Tottenham, a la media hora de juego. El defensa del Barcelona pidió el cambio tras sufrir un pinchazo en la parte de atrás de su pierna en un sprint. El uruguayo frenó en seco, miró al banquillo y no dudo en pedir el cambio por unas molestias que pueden poner en riesgo su debut en Liga el próximo domingo, cuando visitarán en la primera jornada al Getafe.

El futbolista del Barça es una de las piezas fundamentales para Xavi Hernández, puesto que el técnico no tiene laterales derechos y la presencia en él de Araujo se ha convertido en habitual en los últimos meses. Sin embargo, de cara al encuentro en el Alfonso Pérez, con el que iniciarán la Liga EA Sports 23-24, podría no tenerle a su disposición, después de abandonar el Gamper antes de lo previsto por los problemas físicos sufridos.

El Barça se presentaba en su nueva casa, el Olímpico de Montjuic, en el último amistoso de la pretemporada, jugándose el Gamper contra el Tottenham. Sin embargo, el partido tuvo un contratiempo importante para los planes del técnico. Araujo corría por la banda cuando tuvo que parar al sufrir un pinchazo en la parte posterior de su pierna. Inmediatamente, miró al banquillo, pidió el cambio y fue sustituido en el minuto 32 por el capitán Sergi Roberto.

Cabe recordar que el Barcelona sólo tiene 13 jugadores inscritos en la Liga por el momento y dos de ellos son Kessié y Dembélé, que deberían salir en las próximas horas. Araujo constaba en la competición con su anterior contrato, que finalizaba en junio del 2023 y no es uno de los inscritos, puesto que pese a que el club le renovó en abril de 2022, no había actualizado su situación oficialmente para no tener mayores problemas a la hora de inscribir a sus fichajes del pasado verano.