Esta semana, los protagonistas indiscutibles en el mundo del corazón no son otros que Antonio David Flores y Marta Riesco. Su relación sigue consolidándose pasito a pasito y el último avance no es baladí, pues ya viven juntos. El ex marido de Rocío Carrasco se ha instalado en la casa que la periodista de El Programa de Ana Rosa tiene en el norte de Madrid, mientras que su ex Olga Moreno se ha quedado junto a su hijo David Flores.

Fue en octubre cuando varias informaciones hablaban de infidelidades de Antonio David a Olga, y una de las mujeres con las que había coqueteado era la joven periodista, que en su momento explotó por salir en los medios de comunicación siendo relacionada con él. Pero el tiempo ha demostrado que sí había algo entre ellos, tanto que ahora han empezado incluso a vivir juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)



Pero, ¿quién es Marta Riesco? La joven era amiga de Rocío Flores y reportera de El programa de Ana Rosa, y es conocida por su labor profesional y también por alguno de sus antecedentes amorosos. Se trata de una comunicadora de 29 años que lleva ya un tiempo trabajando en Telecinco, algo que compagina con su faceta como influencer en Instagram, donde tiene casi 90.000 seguidores. Tras la noticia de su romance con Antonio David creció bastante como ocurrió años atrás cuando se informó de su aventura con Karim Benzema.

Una Marta Riesco, Miss Segovia 2006, que en su momento fue periodista deportiva en La Sexta, haciendo de reportera en Jugones, y también en Punto Pelota en Intereconomía. Del deporte dio el salto al mundo de la farándula, donde está teniendo más estabilidad profesional. Precisamente por su trabajo ha conocido a multitud de famosos y ha forjado amistad con algunos de ellos, como es el caso de Rocío Flores, hija del que ahora es su novio, Antonio David.