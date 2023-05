Márquez recibe el ok de los médicos para competir en Le Mans

Ahora sí. Ya es definitivo. Marc Márquez ha recibido el ok de los médicos de MotoGP y podrá competir este fin de semana en el GP de Francia. Tras siete semanas de recuperación tras la lesión sufrida en Portimao, el ocho veces campeón del mundo ya está de vuelta y listo para volver a dar gas. Este miércoles recibió el visto bueno de sus médicos para viajar a Le Mans, y una vez allí se sometió al habitual control médico en el circuito para confirmar que está listo para volver al ruedo. «¡Todo listo! ¡Marc Márquez ha sido declarado oficialmente apto para el #FrenchGP tras su control médico!», indica el comunicado de MotoGP

Márquez ha vivido unas semanas de infierno por culpa de la lesión. Por su cabeza sólo pasaba el recuperarse bien y poder subirse de nuevo a la moto, pero no quería correr ningún riesgo. Su objetivo era regresar para el GP de España en Jerez, delante de su gente, e hizo todo lo que estaba en su mano para que así fuera pero no pudo ser. Era demasiado arriesgado. Los médicos le habían advertido de que si volvía antes de tiempo existía un riesgo bastante elevado de recaída y si eso sucedía podía ser el final de su carrera.

Así de tajante lo explicó Marc durante su comparecencia en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Por tanto, el ilerdense tomó la decisión de no competir y esperar hasta Le Mans para evitar volver a lesionarse. Finalmente, tras las últimas pruebas realizadas esta semana, el piloto de Repsol Honda ha obtenido el permiso de los tres doctores para estar en el GP de Francia de MotoGP este fin de semana.

All set! ✅@marcmarquez93 has officially been declared fit for the #FrenchGP after his medical check! ✌️#GP1000 pic.twitter.com/Ol9tiYN8yo

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2023