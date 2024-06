Mari Boya hace historia y alarga el reinado español en Montmeló con su victoria en la Fórmula 3

Mari Boya escribió un capítulo más de la increíble de historia de Campos Racing en la Fórmula 3 y alargó el idilio del equipo español en el Gran Premio de casa con su victoria este sábado en el circuito de Barcelona-Cataluña. El piloto de Lérida comenzó lo que se espera que sea un gran fin de semana en Montmeló, ganando de manera formidable por primera vez en la categoría.

Así, recogió el testigo de David Vidales y de Pepe Martí para llevar a Campos Racing a su tercera victoria consecutiva en el trazado catalán. El segundo de ellos ya es junior de Red Bull y corre en F2 con la escudería hispana, habiéndose convertido en una de las mayores promesas del deporte automovilístico de nuestro país y potencial piloto de F1.

Alexander Dunne (2º) y Oliver Goethe (3º) completaron el podio de una carrera vibrante para abrir boca en Montmeló. Mari Boya no lo tuvo sencillo, ya que partía desde la tercera posición tras la sanción de la FIA al colombiano Sebastián Montoya.

La pole caía para Santiago Ramos y el catalán y vencedor de la prueba tenía que remontar hasta la primera posición. A Mari Boya le facilitaron gran parte del trabajo cuando en un intento de adelantamiento de Sami Meguetounif, que salía segundo, al líder, acabó con un choque entre ambos que les obligaba abandonar en la vuelta 3.

Mari Boya en cabeza con el coche de seguridad en pista y cuando este se marchó el español tiró a fondo y mantuvo a raya a Dunne incluso con el DRS abierto. El español cruzó la meta en primer lugar y explotó de alegría por la radio. Luego procedió a celebrar junto a su equipo y subió por primera vez en la F3 al escalón más alto del podio para escuchar con emoción el himno de su país y arrancar lo que esperamos que sea una jornada de fiesta en Montmeló.

Por lo que has peleado.

Por lo que has soñado.

Por lo que has insistido.

SUENA POR TÍ, @MariBoya64 🥹🇪🇸

