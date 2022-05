Marcelino se despide del Athletic: «Siento que el club no me da la confianza que necesito»

Marcelino García Toral no seguirá en el Athletic Club. El técnico asturiano ha comparecido ante los medios de comunicación este martes para anunciar su salida del conjunto bilbaíno tras una temporada y media. «Me voy, nos vamos porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito», aseguró.

«No me ofrece el apoyo para construir a medio o largo plazo. En estas últimas semanas no he percibido el interés inequívoco ni la confianza a futuro para seguir siendo entrenador del Athletic. Estos argumentos nos han servido para confirmar que acertamos al no prorrogar el contrato cuando nos lo ofrecieron», continuó.

El técnico llegó a Bilbao en enero de 2021 para sustituir a Gaizka Garitano. Una semana después de que se anunciara su fichaje lograba eliminar al Real Madrid y meterse en la final de la Supercopa de España, donde superaría al Barcelona en la prórroga. Una remontada que quedará para la historia, ya que el Athletic volvía a levantar un título seis años después. «Llegamos el 3 de enero de 2021 y durante 17 meses hemos tenido el privilegio de entrenar al Athletic. Nos sentimos orgullosos de haber aceptado esta grandísima oportunidad», comenzaba diciendo el técnico en su despedida.

«Hemos sumado 9 puntos más que la pasada temporada y ha sido la temporada con más puntos de las últimas cinco. Tras valorar los pros y contras, creemos que ha llegado el momento de dar un paso al lado y cerrar una bonita historia. Estamos orgullosos de haber disfrutado del privilegio de entrenar al Athletic. Ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós», dijo el técnico.

Casi dos años después Marcelino ha puesto punto y final a su etapa en el conjunto bilbaíno, al que este año ha estado a punto de meterlo en competición europea. El cambio de presidente que se producirá en el Athletic este verano ha provocado el adiós del preparador asturiano, ya que ninguno de los tres candidatos a la presidencia cuentan con el actual entrenador para su banquillo.

Su contrato terminaba al final de la presente temporada, jugadores como Raúl García habían pedido públicamente la continuidad del actual entrenador, pero no estaba en sus manos. Marcelino nunca se ha llegado a mojar sobre si quería seguir o no porque era consciente de que no dependía de él puesto que Aitor Elizegui, actual presidente del club y la persona que le trajo a San Mamés, no iba a continuar.

Tras ver que los tres candidatos que se presentan a las elecciones no apostaban por su continuidad, el asturiano se ha visto forzado a dar por terminada su etapa en el Athletic, tal y como anunció en la rueda de prensa. Se marcha con dos finales de Copa y una Supercopa de España bajo el brazo. Por su parte, el presidente dijo: «A Marcelino en su adiós no le acompaña sólo el presidente, le acompaña un grupo de personas que sabe lo que significa el trabajo, la lealtad y la forma de entender este club».