Marc Márquez, Ona Carbonell, Iker Casillas y Marta Ortega, embajadores de Fontarel Next H2.0

Fontarel Next H2.0, la nueva e innovadora gama de bebidas funcionales desarrollada para contribuir a nuestro bienestar en el día a día, anuncia sus cuatro embajadores, referentes del deporte: Marc Márquez, Piloto de MotoGPTM y 8 veces campeón del mundo, Ona Carbonell, nadadora y doble medallista olímpica; Iker Casillas, futbolista campeón del mundo y de Europa en dos ocasiones con la Selección Española de Fútbol, campeón de Liga en 5 ocasiones con el Real Madrid y campeón de Europa en 3 ocasiones con el Real Madrid y Marta Ortega, número uno más joven del Pádel Mundial.

Esta colaboración supone un paso decisivo en el posicionamiento de Fontarel Next H2.0 como marca de bebidas funcionales sin saborizar para aquellas personas que buscan cuidarse a través de una hidratación inteligente. Los cuatro deportistas serán embajadores de cada una de las cuatro referencias de la gama, que responden a una necesidad específica. Marc Márquez de ‘Alcalina’, con un pH9+; Ona Carbonell de ‘Ayuda a tu Sistema Inmunitario’, que contiene zinc y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario; Iker Casillas de ‘Zero Sodio’, una propuesta que prescinde de este mineral pero mantiene otros esenciales, ofreciendo así una alternativa de hidratación equilibrada, ya que un menor consumo de sodio contribuye a mantener la tensión arterial normal; y, por último, Marta Ortega de ‘Ayuda a tu Vitalidad’ que incorpora magnesio, un mineral que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

“La hidratación es una parte esencial de nuestro bienestar y hacerlo de forma inteligente requiere soluciones innovadoras que se adapten a cada necesidad. Con la incorporación de Marc, Ona, Iker y Marta como embajadores, damos un paso más en este camino: su ejemplo, sus valores y su conexión con millones de personas serán claves para amplificar el mensaje de Fontarel Next H2.0 y consolidar nuestro compromiso con un estilo de vida activo, saludable y consciente.” Señala Alejandro Fuente, Marketing Manager de Aguas en Hijos de Rivera.

La nueva gama de Fontarel Next H2.0 se ha desarrollado con un proceso tecnológico de última generación a partir de agua mineral natural (proveniente del manantial Aguas del Pilar, Loja, Granada). Gracias al mismo, se puede modificar el contenido

mineral del agua, eliminando componentes como el sodio y añadiendo electrolitos funcionales (como magnesio, zinc, calcio o potasio) para adaptar cada referencia a las necesidades específicas de los consumidores.