Marc Márquez: «He hecho una de mis mejores primeras partes de temporada de toda mi carrera»

Marc Márquez se marcha de vacaciones con los deberes más que hechos y su noveno Mundial encargado tras la victoria en Brno. Los 120 puntos de ventaja sobre el segundo, Álex Márquez, reflejan el gran inicio de temporada que ha hecho el piloto de Cervera. Su nivel recuerda al mejor Márquez de siempre y él mismo así lo ha reconocido tras la carrera al revelar que «he hecho una de mis mejores primeras partes de temporada de toda mi carrera deportiva».

Sobre su victoria en Brno, el 93 comentó: «Bueno, íbamos bien, íbamos como ayer, con mucho ritmo y mucha seguridad. Me encontraba cómodo cuando ellos han apretado, me ha empezado a recortar y he podido dar un pasito más. Nada, ha reflejado un poco esta primera parte de la temporada, sobre todo después del test de Aragón, que dimos un paso que incluso parecía que el principio de temporada donde podríamos encontrar, pero dimos un paso de puesta a punto. No de nuevas piezas, simplemente puesta a punto, me encontré más cómodo. Me ha permitido enlazar estas cinco últimas carreras antes del parón del verano con muy buena inercia». «Ojalá no hubiera parón, pero va muy bien para el cuerpo», lamentó entre risas.

Preguntado por qué titular le pone a su Mundial, Marc Márquez dijo: «No, no sé, para eso estáis vosotros. Yo sé que he hecho una de mis mejores primeras partes de temporada de toda mi carrera deportiva. Evidentemente, la de 2014 fue perfecta. Pero ahora es un MotoGP diferente, por el hecho de las sprint races, las carreras largas, todo esto acumula mucho cansancio durante el fin de semana. Mantener la concentración durante todas esas vueltas, porque la sprint en muy intensa, es una de las cosas más difíciles. Así que muy contento, sobre todo cómo me he encontrado físicamente. La moto ya sabía que funcionaba, ya lo vi el año pasado».

En la entrevista en DAZN, Marc reveló que hubo una llamada que lo cambió todo: «Bueno, siempre cuando te caes, siempre hay un por qué. El tema está en querer verlo o no querer verlo. Siempre me gusta la perfección y me gusta querer verlo. Y quién mejor que los que están alrededor tuyo. Después de esos dos errores, me acuerdo una llamada con Jaume Curcó, de cuando entrenaba en Rufea, que estuvimos hablando casi media hora seguida del por qué, cómo y cuándo se tenía que hacer. Y hablando se dio la respuesta, no la daré, pero me encuentro más cómodo, a gusto, y gestionando los momentos de riesgos de una manera un poquito diferente. ¿Se puede fallar? Siempre se puede fallar. ¿Se fallarán estas diez últimas carreras que quedan? Alguna se va a fallar, como fallarán también los otros. Pero es verdad que tenemos que gestionar esta ventaja tan grande que tenemos»

«Siempre soy realista, entonces afrontando las diez últimas carreras con 120 de ventaja, si se escapa es que algo muy mal hemos hecho. Toca seguir con la misma intensidad, misma concentración, el mismo enfoque que hemos planteado cada fin de semana, para que no se escape. Porque ahora sí que queda mucho, pero sí que lo podemos perder», concluyó un eufórico Marc Márquez que desveló que esta noche se irá a celebrar su gran primera parte de temporada: «¿Dónde crees que voy esta noche? De fiesta», dijo entre risas el octocampeón del mundo de MotoGP.