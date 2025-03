El Manchester City investiga a Haaland por golpear a la mascota del club y mandarla al hospital

El Manchester City ha abierto una investigación por una presunta agresión de su delantero, Erling Haaland, a la mascota del club. «Moonbeam», como se hace llamar la mascota citizen, terminó en el hospital tras sufrir un latigazo en sus cervicales y una posible conmoción cerebral. La mujer que lo representa, cuya identidad no ha sido relevada, ha denunciado este incidente y ha acusado al delantero noruego como el causante de su dolor. El club inglés ha revisado las cámaras de seguridad y por el momento no ha encontrado ningún hecho en el que su jugador sea culpable de agredir a la mascota.

Informa el periódico inglés ‘The Sun’ que Haaland está siendo investigado por golpear a la mascota del club en la parte posterior de la cabeza. Un fuerte golpe que llevó a la mujer que desempeña esta función al hospital con un latigazo en sus cervicales y hasta una conmoción cerebral. Señala este medio que los hechos ocurrieron antes de comenzar el encuentro de Premier League entre el Manchester City y el Southampton del pasado 26 de octubre de 2024 en el Etihad Stadium.

«¿Qué diablos fue eso que me golpeó?», exclamó en un primer momento la mascota del Manchester City, llegando a pensar que fue una pelota la que había impactado con su cabeza. Pocos segundos después, alguien le señalaba que había sido Haaland el infractor del golpe.

«Estaba bastante molesta y lloraba y me dolía la cabeza y creo que estaba en shock. Más tarde me di cuenta de que vino detrás de mí, me golpeó en la cabeza y luego se apoyó en mi cabeza», explica la denunciante. Informa ‘The Sun’ que tras ser golpeada informó de los hechos al jefe de seguridad del club y este se lo tomó a broma: «Al menos puedes decir que Erling Haaland te golpeó».

Señala también este medio británico que la mujer comenzó a vomitar mientras sufría un fuerte dolor en su cabeza y en el cuello. Fue evaluada por los servicios médicos del club e inmediatamente trasladada al hospital. Finalmente, y por fortuna, no revistió daños de gravedad en su cabeza.

El Manchester City ha comenzado a investigar estos hechos revisando las cámaras de seguridad para analizar la presunta agresión. Pero todo parece que quedará en nada. «Erling Haaland siempre le hace un suave toque en la espalda o la cabeza a ‘Moonbeam’ como reconocimiento», explica el club inglés tras revisar todas las imágenes y comprobar que el delantero noruego solamente rozó a la mascota. La mujer denunciante sigue pensando que el City está ocultando este incidente para salvar a su jugador.