El Manchester City le enseña al Villarreal la dureza de la Champions

El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al timorato conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones. Se le resiste a la victoria los de Marcelino, claro que su calendario tampoco ha ayudado a lo contrario. Tottenham, Juventus, Manchester City…

Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo le perdió el respeto al conjunto de Pep Guardiola en el segundo tiempo, cuando ya tenía el partido prácticamente perdido. Marcelino propuso un centro del campo físico para minar el juego entre líneas del Manchester City, pero un error defensivo a los 15 segundos estuvo a punto de hacer saltar ya por los aires el plan del Villarreal.

Haaland recuperó un balón en zona de máximo riesgo y regaló el gol a Savinho, pero el disparo del brasileño lo salvó su compatriota Luiz Júnior. La jugada acomplejó al Villarreal, que de nuevo concedió a los tres minutos de juego una nueva ocasión, aunque el remate de Haaland salió desviado. El equipo de Pep Guardiola detectó el pánico en su rival, al que asfixió en su salida de balón.

Con paciencia y mucha posesión, el Manchester City fue apretando la soga, hasta que encontró un hueco en la defensa por el que se deslizó Rico Lewis para asistir a Haaland, que anticipándose a los centrales envió el balón a la red. El gol no varió la hoja de ruta del City, que continuó monopolizando la posesión del balón ante un Villarreal que, desconectados del circuito ofensivo Pépé y Mikautadze, sólo encontró aire en ataque en las aventuras de Pedraza por la banda izquierda.

El equipo de Marcelino adelantó la presión y, por momentos, dio la sensación de equilibrar el partido. El Manchester City, sin embargo, mantuvo la compostura y esperó su momento para volver a golpear, de nuevo tras una llegada por la banda derecha que culminó Bernardo Silva con un cabezazo colocado a la red. El segundo gol le hizo daño al Villarreal, que alcanzó el descanso noqueado ante un equipo superior en todas las suertes del juego.

El equipo de Marcelino intentó engancharse al partido en los primeros minutos de la segunda parte con una pose más agresiva y decidida, pero el conjunto inglés ni se inmutó. El Villarreal aprovechó la bajada de tensión final del Manchester City y dispuso de su mejor ocasión, ya en el último minuto, con un remate de cabeza de Partey que se estrelló en un palo. Los de Marcelino tuvieron buenas maneras, pero no sacaron un resultado positivo.