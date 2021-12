El Cholo Simeone no podrá contar con Luis Suárez de cara al derbi frente al Real Madrid que el Atlético disputará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El delantero uruguayo tuvo que retirarse lesionado en el duelo contra el Oporto entre lágrimas, ya que veía venir lo que se ha terminado confirmando: no estará ante el eterno rival.

El Atlético de Madrid vivió una noche de celebración en Oporto. Los colchoneros se impusieron por 1-3 al conjunto luso y certificaban su pase a los octavos de final de la Champions League. Los hombres del Cholo Simeone habían obrado el milagro y la felicidad era máxima, también entre Luis Suárez, a pesar de que sabría que se perdería los próximos partidos por esas molestias musculares.

Y es que en el minuto 13 de partido Luis Suárez no pudo continuar jugando. Simeone dio entrada a Matheus Cunha por el ex del Barça mientras se retiraba entre lágrimas. En el banquillo su desolación no paró y continuó llorando, pero con el tiempo se fue tranquilizando, más aún cuando vio que su equipo se llevó el triunfo ante el Oporto y que avanzan a la ronda final de la Champions League.

Ante esta situación Luis Suárez se perderá el derbi frente al Real Madrid y tiene ligeras opciones de llegar al encuentro frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Dos partidos muy importantes para los rojiblancos, que quieren engancharse de nuevo a la pelea por la Liga y que no podrá contar con los goles de Luis Suárez.

Tampoco estará Vrsaljko, uno de los grandes protagonistas de la noche portuguesa. El croata, con poco ritmo competitivo, jugó en otra posición diferente a la suya y cumplió, aportando bastante a la victoria de su equipo. Encima, durante el partido ante el Oporto sufrió una fractura del arco cigomático, por lo que tendrá que someterse a una operación.