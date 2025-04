Madrid se queda sin su campeón: Rublev no puede con Bublik

Rublev, al que hace poco más de un año le rodeaba el confeti y se retozaba sobre la tierra batida de la Manolo Santana, se diluyó (6-4, 0-6, 6-4) en la Arantxa Sánchez Vicario. Le disolvió Bublik entre su mezcla saque y potente derecha de la que no pudo escapar el ruso que cede su corona en su debut de esta edición. Se marcha del Mutua Madrid Open con más dudas que certezas.

Ha perdido tres de sus cinco partidos disputados en lo que va de gira sobre la tierra batida y no ha superado los octavos de final en ninguno de los tres primeros torneos de arcilla. Ante Bublik mostró su dualidad. Menos fino en la primera manga, arrollador en la segunda y de vuelta a la imprecisión en la definitiva.

El resultados desembocó en la segunda victoria de Bublik sobre tierra batida ante un tenista del top 10 y en la caída de Rublev, que por primera vez en cinco años se verá fuera del top 15. No le sucedía desde el 20 de enero de 2020. El ruso se mostró decepcionado tras el partido. No encuentra la solución para solucionar su problemas de continuidad. Ganó en Doha y se ha dejado ir en los siguientes torneos.

«No sé ni qué decir. Simplemente intento ser optimista, centrarme en las cosas que tengo que mejorar, eso es todo. Con Doha ocurrió lo mismo, no empecé la temporada de una buena forma, me centré en el proceso y pude ganar en Doha. Ahora la situación es similar. No estoy consiguiendo buenos resultados, pero intento centrarme en el proceso y espero que tarde o temprano termine funcionando», dijo Rublev tras el partido.

El ruso, díscolo donde los haya, fue autocrítico consigo mismo. «No se trata de los resultados, de la clasificación ni nada de eso. Es sobre las cosas en las que me tengo que centrar, la disciplina, los entrenamientos, la actitud y aspectos de este estilo. No hay nada específico que me guste o no me guste. Cuando todo esté ahí, tendré un buen tenis. Habrá una semana en la que todo funcione. Ahora hablaré con el equipo para organizarnos, empezaremos a prepararnos para Roma».