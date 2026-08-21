Luto en la Real Sociedad por la muerte de Ion Gómez, nutricionista del club de 31 años

La Real Sociedad está de luto por el fallecimiento de Ion Gómez, nutricionista del club, que ha muerto este jueves a los 31 años después de luchar durante meses contra una enfermedad. La noticia ha causado una profunda conmoción en la entidad txuri-urdin, donde Ion Gómez era una persona muy querida tanto por los jugadores como por el resto de trabajadores. El club donostiarra confirmó su fallecimiento a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales.

«La Real Sociedad lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ion Gómez. Sus compañeros sentimos un enorme dolor por su muerte y queremos enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos», anunció este jueves la Real Sociedad a través de sus canales oficiales.

Ion Gómez llevaba vinculado a la Real Sociedad desde 2020, cuando se incorporó a la estructura de nutricionistas del club y comenzó a desarrollar su trabajo principalmente dentro de la cantera. Durante los últimos años desempeñó una labor especialmente importante en el fútbol base, acompañando a los jóvenes futbolistas en aspectos relacionados con la alimentación y la preparación necesaria para afrontar la exigencia del deporte profesional.

⚫️ Sentimos de corazón comunicar el fallecimiento de Ion Gómez, nutricionista del Club y extraordinario compañero. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amig@s. Beti gogoan izango zaitugu, Ion. Goian bego. pic.twitter.com/b36YB5BTXE — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 20, 2026

Consternación en la Real Sociedad

La pasada temporada formó parte del día a día del Sanse, el filial de la Real Sociedad, aunque tuvo que apartarse de su actividad debido a sus problemas de salud. Su ausencia no pasó desapercibida dentro de Zubieta, donde compañeros y futbolistas mostraron públicamente su apoyo durante el periodo en el que estuvo luchando contra la enfermedad.

Uno de los momentos que reflejó el cariño que había generado Ion Gómez dentro del vestuario de la Real Sociedad se produjo durante un partido de la pasada temporada en el que Take Kubo, después de marcar, celebró el gol mostrando una camiseta con un mensaje de apoyo dirigido al nutricionista: «Aguanta Iongo, estamos contigo». El gesto del futbolista japonés se convirtió en una de las muestras públicas más emotivas de respaldo hacia Ion Gómez durante su enfermedad.