Luis de la Fuente, su rueda de prensa más complicada y la apuesta de Yamal

Luis de la Fuente se prepara para vivir su rueda de prensa más complicada desde que es seleccionador absoluto. Y mira que ya se ha tenido que enfrentar a momentos delicados en su andadura como jefe de la selección española. El haber ganado la Liga de Naciones no le evitará afrontar un mal trago. Aquella comparecencia en la que tuvo que explicar los motivos que le llevaron a no llamar a Sergio Ramos o la que tuvo que dar tras la derrota en Glasgow no fueron plato de gusto. Pero la del viernes no tendrá nada que ver.

A las 12:30 se sentarán ante los periodistas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se tendrá que preparar para dar un sinfín de explicaciones. Su apoyo a Luis Rubiales durante la Asamblea Extraordinaria y su comunicado después condenando al que era presidente de la Federación le ha situado en el foco de la noticia. Y, para bien o para mal, será el primero que se enfrente a los periodistas.

No obstante, lo importante de la comparecencia de Luis de la Fuente este viernes en Las Rozas es dar a conocer la lista de convocados que defenderá a España en los importantes compromisos que miden al combinado nacional contra Georgia y Chipre. La Selección no puede fallar si no quiere ver como se complica su futuro hacia la clasificación para la Eurocopa de 2024.

Para ello, la gran novedad de la lista estará en la figura de Lamine Yamal. El joven jugador del Barcelona ha dado el «sí» a España y estará entre los elegidos. El objetivo de la Federación es evitar que Marruecos pueda hacerse con los servicios de un joven con una gran proyección. La RFEF se ha movido con agilidad para convencerle.

Muchas dudas

Salvo en la portería, donde estarán Kepa Arrizabalaga, Unai Simón y Robert Sánchez, en el resto de las líneas hay dudas. En defensa, Carvajal y Navas o Azpilicueta serán los laterales derechos, mientras que en el costado izquierdo llega el cambio generacional con Fran García y Balde. Hay que recordar que Jordi Alba ha decidido retirarse el combinado nacional. En el centro de la defensa estará Laporte, que seguirá siendo importante a pesar de haberse ido a Arabia Saudí, Nacho, Le Normand y, posiblemente, David García.

En el centro del campo, Isco puede ser la gran novedad, aunque parece complicado que vaya en esta lista. Si sigue a este nivel, sí irá más adelante. Los que sí estarán son Rodri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Gavi. Álex Baena también tiene opciones. Los que no estarán por lesión son Pedri y Ceballos, ambos lesionados. Además, Canales, que se ha ido a México, tiene pocas opciones.

Por último, arriba, además de Lamine Yamal, también estará seguro en la banda Dani Olmo, que está en un gran estado de forma. Asensio, Nico Williams, Yeremy, Ferran Torres y Ansu pelearán por los otros dos puestos. Mientras que como referencia ofensiva estará Morata, Joselu y podría regresar Oyarzabal.