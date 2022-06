Luis Enrique es un entrenador metódico. Un técnico al que le gusta tenerlo todo bajo control dentro y fuera del campo. El asturiano no se pierde el más mínimo detalle de sus jugadores, pero también de todos los trabajadores que están el día a día de la selección española. Y fueron los segundos los que sufrieron las exigencias de un seleccionador que se molestó cuando se percató de que en el vestuario de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en las taquillas se mantenían las fotos de los jugadores que no estaban convocados para los partidos contra Portugal, Suiza y el doble enfrentamiento ante la República Checa.

Cuando el seleccionador se dio cuenta de que en las taquillas de la caseta de la selección española en Las Rozas estaba la imagen de Pedri, que no ha estado en la lista para los partidos de junio por lesión, se molestó. Su nombre sí fue cambiado, pero no la fotografía. Lo mismo sucedió con Laporte y Yeremy Pino, mientras que las imágenes de Ansu Fati, Thiago, Iñigo Martínez y Asensio, novedades en esta lista de convocados, no estaban en el vestuario para enfado de Luis Enrique.

En la mañana del martes, los trabajadores de la Federación encargados de estos detalles tuvieron que trabajar para subsanarlo. Luis Enrique hizo visible un enfado que es totalmente lógico. El asturiano no quiere que ninguno de sus hombres se sienta menos que otro, por lo que, por ejemplo, no está contento si ve como Asensio se cambia en la que fue la taquilla de Pedri en la anterior convocatoria, pero que en esta ocasión es del madridista.

Esto simplemente es un ejemplo de la exigencia de Luis Enrique con todo lo que rodea a la selección española. El asturiano siempre pide lo máximo de él mismo y sus ayudantes, al igual que de sus jugadores y de todos los trabajadores que hacen el día a día del combinado nacional más sencillo. El seleccionador tiene claro que todos son importantes.