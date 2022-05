Asensio: «Aún no me he sentado con nadie para hablar de mi renovación»

Marco Asensio (Mallorca, 1996) llega con una sonrisa al encuentro con OKDIARIO. No es para menos, el balear levantó su tercera Champions el pasado sábado en París y sin tiempo casi para saborear las mieles del triunfo ya está otra vez en Las Rozas, donde se ha concentrado con la selección española. Llevaba sin recibir la llamada del combinado nacional desde noviembre de 2020 y ha llegado en la penúltima lista antes de que Luis Enrique tenga que dar la definitiva para el Mundial de Qatar. Con su futuro en el Real Madrid en el aire, espera no bajarse del tren mundialista.

Pregunta.- Llevaba mucho tiempo sin estar con España.

Respuesta.- Estoy muy bien. Regreso con mucha ilusión y con muchas ganas de aportar lo máximo a la Selección. Estoy muy contento por estar de vuelta tras tantos días, por lo que ahora tengo que aprovechar la oportunidad. Espero poder ayudar mucho a España porque estos cuatro partidos son muy importantes.

P.- ¿Ha temido perder el tren de la Selección con el Mundial tan cerca?

R.- Nunca se sabe. Yo tengo que hacer mi trabajo en el club lo mejor posible para demostrar que puedo estar aquí. Se ha dado la llamada, estoy contento, tengo ilusión y muchas ganas de que vengan los partidos.

P.- Ha sido su año más goleador en el Real Madrid. ¿Ha callado Asensio alguna boca?

R.- No lo sé, pero lo que sí sé es que estoy muy contento. Es mi mejor temporada goleadora en el Real Madrid y esto es el fruto de mucho trabajo. Que la recompensa sean los títulos y volver a la Selección es algo que me alegra mucho.

P.- Cuéntenos como fue la final de la Champions.

R.- Fue muy bonita. En la Champions hemos vivido momentos que nunca habíamos experimentado con partidos que parecían perdidos y le dimos vuelta. La final pareció el encuentro más tranquilo, pero lo vivimos con nervios y con mucha alegría tras ganar. Para mí fue la tercera Champions y es algo increíble.

P.- Esta Champions, tal y como ha sido, sólo es capaz de ganarla un equipo como el Real Madrid.

R.- Viene en el ADN del club, que tiene algo especial con esta competición. Se juntaron muchas cosas. Llevábamos dos años sin nuestro público y todo se dio para que se generase un gran ambiente. Nunca nos rendimos, siempre luchamos hasta el final y se ha demostrado en todos estos partidos.

P.- Acaba contrato en 2023. ¿Va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada?

R.- Me queda un año y ahora mismo estoy centrado en la Selección. Cuando pasen estas dos semanas ya se hablarán las cosas. Estoy feliz y contento por como han ido las cosas. Ya se verá.

P.- ¿Se ha sentado con el club para tratar la renovación?

R.- No me he sentado con nadie. Entre el final de temporada tan loco y ahora la Selección, yo sólo quiero centrarme en el fútbol. Lo demás se lo dejo a mi agente.