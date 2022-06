Luis Enrique: «Ansu aún no tiene ritmo y no vamos a correr riesgos»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron España y Portugal en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Morata adelantó al combinado nacional en la primera parte, pero Ricardo Horta puso la igualada definitiva en el segundo acto. El asturiano se mostró satisfecho con el partido de su equipo.

El partido

«He visto que se podía escapar, pero ha estado bien el equipo, me ha gustado. Ha sido un partido muy parecido a los anteriores. Se podía haber ganado, se ha empatado y podíamos haber perdido».

Morata

«Quizá no es un jugador de cifras estratosféricas, pero todo lo que nos da… Los jugadores han llevado con entereza el calor, el tramo de temporada. Vamos a utilizar a todos lo futbolistas para que puedan ayudar. Me ha gustado la actitud de todos».

Ansu Fati

«En general estoy satisfecho. Ansu viene para ayudarnos a largo plazo. Lo que veo en el entrenamiento me gusta, pero aún no tiene ritmo de competición y no vamos a correr riesgos. Entiendo al público, pero yo soy el profesional y tengo que tomar decisiones».

El gol de Portugal

“La he vuelto a ver repetida y lo han hecho muy bien. Nos llevaron a banda y no supimos gestionarlo bien. Fue un gran acierto de ellos. Ha sido un partido parecido a los anteriores a ellos. Hoy sacaron la versión más ofensiva para tener el balón. Hemos estado bien. Hemos generado más ocasiones que ellos, pero no muchas más”.

Gavi

“Indiscutible no es. Una de sus cualidades es que no los hay. Cualquiera que viene aporta. Con él tengo una sensación de que todavía es un desconocido en el fútbol español, incluso para gente que le tiene cerca. No solo es defensa, es un interior puro muy especial. Es un jugador único”.

Cambio de Gavi

“Lo he tenido que cambiar porque ha recibido un golpe en el gemelo y tenía calambres”.

Con qué se queda

“Para ganar a Portugal hay que estar a un nivel muy algo. Hemos tenido buenas fases. Hemos generado varias oportunidades claras y en estos partidos el rival puede hacer jugadas con éxito. Cuando lo analice y lo vea estaré más contento”.

¿Quién no conoce a Gavi?

“Yo doy mi opinión. No critico a nadie, digo lo que veo y lo que siento. No hablo de su club. He dicho que es un desconocido con balón en el fútbol español”.

Ferran Torres

“Los números son espectaculares en su club jugando de banda. No ha tenido su mejor día, es evidente. También ha estado algún compañero que no ha estado a su nivel. Es un jugador top y tendrá partidos mejores”.

Con balón

“Hemos estado más imprecisos de lo normal. En alguna fase hemos estado imprecisos. Estoy satisfecho y se puede mejorar muchísimo. Vamos a por el segundo partido”.

Morata

“Lleva 26 goles en 53 partidos. No está mal. En su club no destaca por marcar 30 goles, pero están sus números. Para nosotros aporta sin balón, nos da continuidad, soluciones y es muy potente físicamente. Es un delantero muy interesante. Aporta en el plano ofensivo y defensivo. De Tomás también ha estado muy bien. Nuestros delanteros son los primeros defensores”.