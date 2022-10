Julen Lopetegui compareció al término del partido del Sevilla ante el Borussia Dortmund y confirmó su destitución como entrenador del conjunto hispalense. Sabía que era su último encuentro al mando del club y tras una nueva derrota en Champions lo confirmó. Al ser preguntado sobre si le habían comunicado su situación, contestó con un «sí» rotundo, añadiendo que «técnicamente sigo siendo el entrenador, pero seguramente mañana no», además de afirmar que ya se ha despedido de todos los jugadores.

– ¿Te han comunicado algo oficialmente sobre tu futuro? Lopetegui: "Sí" "Mañana seguramente no sea entrenador del @SevillaFC". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/YHLonL9wrC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 5, 2022

Instantes después de las palabras del técnico, el propio Sevilla lanzaba un comunicado en el que anunciaba que la era del vasco en el banquillo, tras tres temporadas al frente de la entidad, llegaba a su fin. El jueves se espera que llegue a la ciudad andaluza su sustituto, Jorge Sampaoli.

«El Sevilla ha destituido a Julen Lopetegui como técnico del primer equipo una vez finalizado el choque que ha enfrentado este miércoles al equipo de Nervión con el Borussia de Dortmund. Lopetegui cierra una exitosa etapa con tres magnificas campañas en las que se lograron con creces los objetivos y una cuarta temporada en la que, sin embargo, los resultados no han acompañado, sumando cinco puntos de 21 posibles en Liga», rezaba el comunicado del equipo andaluz.

Futuro

«Sí, técnicamente lo soy, pero seguramente mañana no sea entrenador del Sevilla».

Sentimiento

«Es complicado. Teníamos todo el foco en un partido importante para el equipo. Siento agradecimiento a un club como el Sevilla. A toda su gente, a los que están en la ciudad deportiva, a mis jugadores… Es lo que me sale. Agradecimiento al cariño de la gente. Donde se llega con dudas y se da la vuelta. Son muchas temporadas de éxito. Pero tengo sentimiento de tristeza, de pena, por dejar un equipo al que quiero mucho y que siempre va a estar en mi corazón».

Monchi

«Son situaciones complicadas. El fue el que me trajo y hemos vivido momentos complicados, duros… el fútbol es intenso y ese es el cúmulo de emociones. Hemos intentado poner el foco en el partido y hemos pagado la contundencia en las áreas. Tratando de competir, por momentos muy bien, pero la contundencia es la que marca».

Afición

«El publico hay que entenderlo, quererlo, agradecerle, porque sabe reconocer y al final te quiere y se le quiere. El agradecimiento me lo llevo para mí».

Despedida

«No toca todo eso. Es un momento donde el sentimiento es de agradecimiento, por todo lo vivido y lo conseguido. A toda la gente y no me surge un sentimiento negativo. De tristeza sí. Ya me he despedido».