Julen Lopetegui se sentará este miércoles en el banquillo del Sánchez Pizjuán para dirigir al Sevilla ante el Borussia Dortmund de la fase de grupos de la Champions League, en el que previsiblemente será su último partido como entrenador de los andaluces. El club tiene ya tomada la decisión de prescindir del entrenador español para contar de nuevo con Jorge Sampaoli, al que se le espera en la ciudad el jueves para tomar las riendas del equipo… aún sin haber materializado el despido del guipuzcoano.

El aún entrenador del Sevilla dirigió este martes con normalidad el entrenamiento con sus jugadores, aunque con gesto serio. Fue después en rueda de prensa donde tuvo que comparecer con el foco más puesto en su situación y lo extradeportivo que en el trascendental partido que deben disputar esta miércoles ante el BVB, donde se juegan parte de sus aspiraciones por pasar de ronda tras sumar sólo un punto en las dos primeras jornadas.

Lopetegui fue cuestionado en sala de prensa sobre lo sucedido, aunque se mostró profesional: «Por respeto a mi principal responsabilidad no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos meses. Prefiero guardármelo y afrontar el partido de mañana con la máxima de las energías. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla, hay que ganar mucho para estar 170 partidos. Voy a seguir siendo fiel a lo que he hecho porque creo que debo estar a la altura de la exigencia del club y de nuestra afición, que merece lo mejor de todos los responsables del club. Por mi parte voy a dar lo mejor de mí mismo en la responsabilidad que me toca».

«Mañana jugamos un partido de Champions, que es tremendamente exigente. A las batallas duras no se va ni con melancolía ni con dudas, por mi parte. Mientras esté al frente de mis jugadores intento transmitir responsabilidad y confianza», decía preguntado sobre si se siente traicionado: «No voy a moverme de lo que he hecho desde que he llegado. Es en lo que creo y en lo que creo que puedo aportar. No llevo dos meses, es el cuarto año en este fantástico club. Trataremos de revertir la situación. No voy a emitir ninguna opinión que no sea la deportiva. Puedo responder de muchas maneras pero voy a contestar lo mismo».

El Sevilla lleva ya varios días negociando con Jorge Sampaoli para que sea el relevo de Lopetegui al frente del banquillo del Sevilla. El argentino ha aceptado ya la oferta que le ha propuesto el conjunto andaluz y se le espera en tierras sevillanas a partir del jueves, un día después del partido de Champions League que será el último del español al frente del equipo. Pocas veces pasa que un entrenador, ya sentenciado por su club, dirige un encuentro de tal importancia para la entidad y a la vez tiene ya a su sustituto de camino a la ciudad.

La situación en el Sevilla era insostenible tras las primera siete jornadas de Liga con un único triunfo. El resto, dos empates y cuatro derrotas ante Osasuna, Almería, Barcelona y ésta última ante el Atlético de Madrid que fue la decisiva para que se tomara la decisión de prescindir de Lopetegui, aunque nadie esperaba que sucediera en tales circunstancias.