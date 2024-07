Lo nunca visto: el desorbitado precio a pagar por ver la final de Alcaraz y Djokovic en Wimbledon

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son las dos grandes figuras del tenis en la actualidad, miembros de dos generaciones muy diferenciadas en edad y líderes en lo que respecta al golpe mediático hacia los aficionados, aunque de diferente forma. Por segundo año consecutivo, el español y el serbio se citan en la final de Wimbledon, un partido que ya superó todas las expectativas en 2023 y que un año después, repite elenco, con un interés que ha derivado en que la final se convierta en el partido más caro de la historia del tenis.

Acudir al All England Club, la icónica instalación en la que se celebra Wimbledon, el segundo domingo de torneo, implica tener que adquirir –si no media invitación– las entradas más costosas en lo económico de las dos semanas de competición. Sin embargo, en lo que respecta a la final que medirá a Novak Djokovic, siete veces campeón, y a Carlos Alcaraz, flamante ganador de la última edición, las cifras se multiplican.

La mejor noticia es que, en el momento en el que se confirmó la final soñada por la organización de Wimbledon, con sendos triunfos de Alcaraz –sobre Medvedev– y Djokovic –ante Musetti– en semifinales, aún cabía la posibilidad de acudir in situ a la pista central del All England Club para ver en directo la final del domingo 14. No resultaba tan atractivo el precio que se encontraría el aficionado para adquirir la entrada más barata.

10.620 dólares es lo que había que pagar por una de las peores entradas, por localización, de la pista central de Wimbledon, para poder ver en directo la final entre los dos mejores jugadores –con permiso de Jannik Sinner– de la actualidad. Este es el ticket más barato disponible y que convierte, con sus más de 9.700 euros al cambio, la final entre Alcaraz y Djokovic en la más cara de la historia del tenis, un capricho al alcance de muy pocos para poder disfrutar, eso sí, de uno de los mejores espectáculos, en la combinación jugadores-escenario, que se pueden disfrutar hoy en día no sólo en el mundo del tenis, si no del deporte en general.

The cheapest ticket on @TickPick to see Djokovic-Alcaraz in the #Wimbledon Final is $10,600.

That is the most expensive get-in for a sporting event on record at TickPick. pic.twitter.com/cKtns5LrkA

— Kyle Zorn (@Kyle_Zorn) July 12, 2024