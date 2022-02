Llega la hora de la verdad para el Atlético de Madrid. Tras dos meses nefastos en los que se ha perdido la Liga, la Copa y la Supercopa y en la que incluso se tambalea la cuarta posición, ha llegado el momento de afrontar su destino en la Champions ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Por lo menos el equipo alcanza la cita clave del miércoles reforzado por su victoria del sábado en Pamplona.

El 0-3 de El Sadar sirvió para espantar muchos fantasmas: hacía tres meses que el equipo no ganaba fuera de casa, hacía nueve meses que no dejaba la portería a cero a domicilio y hacía casi milenios que no mostraba tanta solidez defensiva ante un rival que apenas tuvo ocasiones. Y por si eso fuera poco, tanto Joao Félix como Luis Suárez marcaron gol en el momento en el que más lo necesitaban.

En el club son conscientes de que con la plantilla actual sería un verdadero milagro pelear por la Champions ante equipos que a día de hoy son tan superiores como Bayern, City, PSG, Chelsea o incluso Real Madrid, pero apear al United sí parece factible y eso no sólo se traduciría en un fuerte ingreso económico, sino también en una carga de moral lo suficientemente potentes como para afrontar con otro talante la pelea por ocupar una de las cuatro primeras posiciones.

Con Griezmann recuperado, pero con pocas posibilidades de formar parte del once titular porque no se quiere arriesgar con él ni lo más mínimo, con Carrasco sancionado y con Lemar y Giménez entre algodones, Simeone no ha definido aún cuál será su plan ante los red devils, que parecen levantar cabeza en la Premier, donde son cuartos, y que vienen de ganar en casa del Leeds por 2-4.

La obsesión de Simeone es dejar a cero la portería. Ese es el primer mandamiento que el entrenador ha transmitido a sus jugadores, aunque será difícil cumplirlo porque la fragilidad defensiva que ha demostrado el equipo esta temporada salta a la vista y el United dispone de suficientes elementos arriba -no sólo Cristiano- para poner en evidencia a la zaga rojiblanca.

Se espera un grandísimo ambiente en el Wanda Metropolitano porque el rival vale la pena y porque todos son conscientes de que quizás este sea el último partido de Champions en Madrid en este curso tan irregular en el que no se ha cumplido por ahora ninguno de los objetivos marcados. Por eso el partido del miércoles es tan importante. De ganarlo a no hacerlo va un mundo a corto y medio plazo.