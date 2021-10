Wanda Nara y Mauro Icardi se han reconciliado. La influencer argentina asegura que incluso llegaron a un acuerdo para el divorcio, pero finalmente se ha dado cuenta que quiere seguir teniendo a su lado al delantero del PSG pese a su coqueteo con la China Suárez. Precisamente, la actriz ha reaccionado de manera llamativa tras conocerse que la pareja se había dado una nueva oportunidad.

Ni una palabra ha necesitado la intérprete, ahora residiendo en nuestro país tras su última separación, sino que ha publicado dos sensuales fotografías posando de espaldas y presumiendo de figura con unos vaqueros rajados, imágenes que acompaña únicamente de un emoticono de una tormenta, posiblemente refiriéndose al culebrón de la separación de Wanda Nara e Icardi, con el que intercambió mensajes y quizás algo más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa)

Una Eugenia Suárez que estalló tras todo lo que se dijo de ella: «Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”, añadió la actriz, a la que Wanda Nara llamó «put***».