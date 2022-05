El Liverpool ha despertado del sueño al Villarreal tras ganar por 2-3 en el Estadio de la Cerámica, con remontada incluida, y estará en la final de París. Los pupilos de Unai Emery hicieron soñar a su afición con una magnífica primera parte en la que lograron igualar la eliminatoria. Se marcharon al descanso con la eliminatoria empatada, pero en la segunda los reds apretaron los dientes y acabaron hundiendo al Submarino Amarillo, que vuelve a caer en unas semifinales de Champions.

La Cerámica se vistió de gala para este momento histórico. El Villarreal buscaba el milagro ante el Liverpool tras caer 2-0 en Anfield. Unai Emery recuperaba a Gerard Moreno para la causa. El delantero se perdió el partido de ida por lesión pero ha forzado para estar en esta final. El partido no podía comenzar mejor. Boulaye Dia desató la locura en la grada con un gol en el minuto tres tras un centro de Estupiñán al que llega Capoue y cede de primeras para que el delantero abriera la lata en la primera ocasión del encuentro.

El delantero senegalés hacía soñar al Villarreal con el tanto que les metía en la eliminatoria. El Submarino salió en tromba en busca de la remontada y consiguió su primer objetivo, marcar un gol en los primeros 10 minutos de partido para meterse de lleno en la eliminatoria. El equipo groguet no se amedrentó ante los arreones del Liverpool, se mostró atrevido y apostó por tener el balón.

Los de Klopp estaban sin ideas, Van Dijk abroncaba a los suyos, no encontraban espacios, no podían correr… Estaban irreconocibles. Diogo Jota tuvo la mejor ocasión del Liverpool en la primera mitad en sus botas pero un excelso Albiol evitó que rematara. El Villarreal salió al ataque pero con una seguridad defensiva impecable. Atrás apenas dejaban espacios, los defensas cerraban rápido los huecos y el equipo basculaba a gran velocidad, obligando al Liverpool a ser profundo, con mucha distancia entre sus líneas, lo cual era fruto del buen trabajo de los castellonenses que no le dejaban entrar en el partido.

Las fuerzas estaban igualadas, aunque era el Villarreal quien tenía el control del choque. Lo Celso reclamaba penalti tras ser derribado por Alisson pero ni Makkelie ni el VAR lo señalaron. Los de Emery no se vinieron abajo ni mucho menos, todo lo contrario, fueron a por más. Sabían que era el momento, tenían a los reds contra las cuerdas, y entonces apareció la cabeza de Coquelin para mandar el balón al fondo de la red y desatar aún más la locura en la Cerámica a cuatro minutos del descanso. Todo el coliseo amarillo ayudó a Coquelin a rematar ese balón e igualar la eliminatoria antes del descanso.

Eliminatoria nueva

El segundo gol abría un nuevo escenario completamente inesperado. La eliminatoria estaba empatada y empezaba una nueva a 45 minutos. El Villarreal había logrado lo que parecía imposible con una de las mejores primeras partes que ha hecho en toda la temporada. Obligó a Klopp a reaccionar tras el descanso y meter a Luis Díaz en el lugar de Diogo Jota.

La solidez defensiva de los de Emery comenzaba a desquiciar al conjunto británico. Klopp sacó a la artillería pesada para darle la vuelta al partido y a la eliminatoria. La entrada de Luis Díaz dio otro aire al Liverpool aunque durante los primeros minutos el Villarreal pudo contener los intentos de los reds por acercarse a la meta de Rulli.

Desgraciadamente la resistencia llegó hasta donde aguantaron las fuerzas. Alexander-Arnold lanzaba el primer aviso con un disparo lejano que se estrellaba en el larguero tras rebotar en la pierna de Coquelin. A partir de ahí comenzó la mejoría del seis veces campeón de Europa y Fabinho la confirmaba. El internacional brasileño abría la lata con un gol que metía al Liverpool en la final de París.

Luis Díaz sentencia al Villarreal

El gol de los reds obligaba al Villarreal a volver a remar en busca de un nuevo tanto que forzara la prórroga. Pero el esfuerzo realizado en la primera parte comenzaba a pasar factura y las piernas empezaban a pesar. En apenas cinco minutos el Liverpool remontó el partido y enterró todas las opciones del Submarino de estar en la final. Luis Díaz anotaba el 2-2 en el 67 tras un magnífico centro de Alexander-Arnold.

Los dos tantos pasaron por debajo de las piernas de Rulli que no estuvo acertado en ambas acciones. Los de Klopp salieron cabreados después de que el Villarreal les sacara las vergüenzas en la primera parte y en apenas 10 minutos de asedio lograron darle la vuelta al encuentro. El Liverpool tuvo sacar su mejor versión para estar en París. Por si fuera poco, Mané remató la faena a 15 minutos del final.

Balón al espacio, mala salida de Rulli y el senegalés sentencia a puerta vacía. Para colmo, Capoue fue expulsado en el 85 después de firmar un auténtico partidazo y asistir en ambos goles. El Villarreal se marcha de Europa con derrota pero con la cabeza alta de haber plantado cara a uno de los grandes equipos del Viejo Continente en toda una semifinal de Champions.