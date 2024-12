La Liga de Tebas se sube a la parra: ver el fútbol en televisión cuesta ya casi el doble que hace 10 años

La Liga de Javier Tebas se ha subido definitivamente a la parra. Ver el fútbol por televisión en España cuesta ya el doble que hace una década. Y es que la tendencia de este último curso contrasta radicalmente con el crecimiento imparable del precio en los últimas temporadas por la gestión del mandamás de la Liga.

Mientras la piratería crece a pasos agigantados a pesar de las inacabables amenazas de castigo, el coste por contratar los servicios para poder disfrutar del deporte sigue subiendo de manera descontrolada. La lucha está servida en un escenario poco esperanzador para los consumidores.

Si en 2015, el precio mínimo por contratar el fútbol era de 58,9 euros al mes con Orange, esta temporada la opción más económica la sigue teniendo la compañía naranja, aunque con un precio de 108 euros mensuales -el primer trimestre es de 70 euros mensuales- que casi duplica al que se pagaba hace diez años.

Pero la cosa no termina ahí. Tebas, en consonancia con el distribuidor oficial del fútbol en nuestro país, Movistar +, subió recientemente otra vez las tarifas para poder ver su campeonato y los europeos, y que entrará en vigor el próximo 13 de enero de 2025.

Esta inexplicable subida de precios ha provocado no solo que muchos aficionados protesten enérgicamente en las redes sociales ante la imposibilidad de hacer frente a dichas suscripciones para ver el fútbol en televisión, sino también que se fomente así más aún la piratería que tanto persigue Tebas desde hace años.

Nueva subida a partir de enero

El precio del paquete fútbol total, que incluye la Liga y las competiciones europeas (Champions, Europa League y Conference) ha incrementado en un 8,8%, y desde enero de 2025 ascenderá hasta los 49 euros mensuales por los 45 que costaba hasta la fecha.

Antes de esta subida, la media para ver el deporte rey en los hogares españoles ascendía hasta los 1.390 euros de media al año para aquellos que no son clientes y 1.371 para los que sí lo son, según los datos que presenta Roams. Por poner en contexto, la última subida se produjo hace tan sólo seis meses, el 13 de mayo, por lo que cuando la nueva entre en vigor, el presidente tan sólo habrá dejado un respiro de ocho meses.

Con estas constantes subidas de precio, Tebas está consiguiendo alejar a la mayoría de los aficionados de poder ir a un estadio a disfrutar de su equipo favorito y de permitirse unos paquetes abusivos para, en la gran parte de casos, ver uno o un máximo de dos partidos a la semana.

Se trata de algo totalmente inasumible para muchas personas que con tal de poder animar a su equipo se ven abocadas a recurrir a plataformas ilegales en línea. Tebas no ofrece ninguna solución al consumidor español: no rebaja las tarifas, no ofrece más opciones que no sea la tradicional de contratar un paquete de una empresa telefónica para beneficio de las mismas. El presidente de la Liga lo centra todo en una competición que cuanto más se devalúa, más cara se hace por su gestión.