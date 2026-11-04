Lidl tira los precios y destroza a Decathlon con su colección de ropa y complementos para la nieve

La temporada de nieve está cada vez más cerca y Lidl ha decidido poner las cosas difíciles a Decathlon con una colección de ropa y complementos para disfrutar de los deportes de invierno sin dejarse un dineral. La cadena alemana vuelve a apostar por sus precios económicos para conquistar a los que están preparando una escapada a la montaña y necesitan renovar parte de su equipamiento. Guantes, gafas, pantalones, cascos y chaquetas forman parte de una selección con precios que llaman especialmente la atención, con productos desde apenas 3 euros.

Uno de los grandes atractivos de esta colección es que permite encontrar prácticamente todo lo necesario para protegerse del frío y disfrutar de una jornada de esquí o snowboard. No hace falta acudir a las marcas más conocidas ni realizar un desembolso importante para hacerse con algunos complementos básicos. Lidl presenta alternativas económicas que pueden resultar especialmente interesantes para quienes esquían de manera ocasional o quieren iniciarse en los deportes de invierno.

Entre los artículos más baratos destacan los guantes de esquí para hombre y mujer, que tienen un precio de solo 7,99 euros. Se trata de uno de los complementos imprescindibles cuando llegan las bajas temperaturas, ya que mantener las manos protegidas resulta fundamental durante las actividades en la nieve. También aparecen en el catálogo unas gafas de esquí y snowboard por 11,99 euros, disponibles en diferentes diseños y tonalidades.

Lidl rompe el mercado

Otro de los productos que más llaman la atención es el pantalón de esquí para mujer, que se puede conseguir por 19,99 euros. Está pensado para completar el equipamiento de quienes necesitan una prenda específica para pasar varias horas en las pistas. A este artículo se suma uno de los elementos más importantes cuando se practican deportes de invierno, el casco de esquí y snowboard, que Lidl tiene a la venta por 21,99 euros. Está disponible en varios colores, entre ellos negro, verde, gris y blanco.

La colección también incluye una chaqueta para la nieve de mujer por 29,99 euros. Es uno de los productos estrella de esta selección, especialmente por tratarse de una prenda que habitualmente supone un desembolso mayor cuando se busca equipamiento específico para la nieve. Lidl ofrece diferentes diseños, con alternativas en verde, rosa y negro, para aquellas que quieren protegerse del frío sin gastar demasiado.

Pero todavía hay más. Para completar el conjunto, la cadena alemana incorpora una braga de cuello multifunción por tan solo 3,49 euros. Es el artículo más económico de toda la selección y una opción interesante para proteger la zona del cuello y parte del rostro frente al viento y las bajas temperaturas. La estrategia de Lidl vuelve a poner el foco en uno de los aspectos que más valoran los consumidores, que es poder conseguir equipamiento deportivo a precios asequibles. Decathlon lleva años siendo una de las principales referencias para quienes buscan ropa y accesorios de esquí, especialmente gracias a su marca especializada Wedze. Sin embargo, propuestas como esta colección de Crivit permiten a la cadena de supermercados competir directamente en el terreno de los precios.