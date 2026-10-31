Colas kilométricas en Lidl por las zapatillas de trekking tipo Salomon y Columbia que cuestan menos de 20 euros

La llegada del otoño y el descenso de las temperaturas hacen que muchas personas vuelvan a interesarse por las rutas de senderismo, las excursiones por la montaña y los paseos al aire libre. Para disfrutar de estas actividades es importante contar con un calzado adecuado, y no siempre resulta necesario gastar una fortuna para conseguir unas zapatillas de buenas prestaciones. Lidl vuelve a demostrar que sabe cómo llamar la atención con un modelo de su marca deportiva Crivit que está despertando mucho interés por su precio.

Se trata de las botas de trekking para hombre de Crivit, un modelo que recuerda por su estética a algunas de las propuestas de marcas especializadas como Salomon o Columbia, pero que tiene un precio muy inferior. En concreto, se pueden comprar por 16,99 euros, menos de 20€ por un calzado diseñado para las actividades al aire libre. Una cantidad que explica buena parte del atractivo de este producto entre los que quieren renovar sus zapatillas de montaña sin realizar un gran desembolso.

Estas botas destacan por una suela exterior con un dibujo marcado y diferentes relieves que buscan mejorar el agarre cuando se camina sobre superficies como caminos de tierra, gravilla o senderos irregulares. Es una característica importante para quienes suelen abandonar el asfalto y necesitan una pisada más estable durante sus excursiones. Además, incorporan una mediasuela de EVA, un material ligero que ayuda a amortiguar los impactos y proporciona comodidad durante las caminatas.

Las botas de trekking de Lidl

Otro de los detalles que merece la pena destacar es el acolchado de la parte superior de la caña. Este elemento está pensado para ofrecer una mayor comodidad alrededor del tobillo y reducir las posibles molestias cuando se utilizan durante varias horas. También incluyen una plantilla anatómica extraíble, que permite retirarla para limpiarla, ventilarla o sustituirla por otra si el usuario necesita una adaptación diferente.

En cuanto a su aspecto exterior, Lidl apuesta por un diseño deportivo que encaja perfectamente con la estética habitual del calzado de trekking. Están disponibles en colores negro y verde oliva, dos tonalidades bastante discretas que también permiten utilizarlas en planes cotidianos. No hace falta reservarlas exclusivamente para una escapada al campo, ya que pueden combinarse con ropa deportiva o conjuntos informales para salir a caminar por la ciudad.

Su precio de 16,99 euros las sitúa en una categoría especialmente económica frente a otras alternativas de marcas conocidas, cuyos modelos de senderismo pueden alcanzar fácilmente varias decenas de euros e incluso superar los 100 euros en las gamas más técnicas. Eso sí, conviene tener presente que no son unas Salomon ni unas Columbia. Están pensadas principalmente para excursiones ocasionales y caminatas recreativas, por lo que quienes realizan rutas exigentes, travesías de varios días o actividades en condiciones meteorológicas complicadas deberían valorar modelos especializados.

Las botas de trekking Crivit pueden comprarse a través de la página web de Lidl y también en algunos supermercados físicos, y hay que tener en cuenta que su disponibilidad depende del stock. Una oportunidad para los que quieren empezar a disfrutar del senderismo o tener un calzado específico para sus escapadas sin gastar demasiado.