Colas kilométricas en Lidl desde hoy para comprar todo lo que necesitas para la bici a un precio imbatible

Lidl vuelve a apostar por el deporte con una nueva colección de productos que puede interesar especialmente a los que utilizan la bicicleta a diario. Desde hoy lunes 26 de octubre, la cadena alemana pone a la venta varios artículos de su marca Crivit pensados para practicar ciclismo, salir a hacer rutas o simplemente moverse por la ciudad con mayor comodidad. Y lo hace con precios que arrancan por debajo de los cinco euros, una propuesta que va a llamar la atención de los que quieren equiparse sin gastar demasiado.

La nueva selección incluye camisetas técnicas, pantalones deportivos, chalecos reflectantes, sillines para bicicleta y hasta una bomba de aire vertical con manómetro. Una colección bastante completa que reúne prendas para entrenar y accesorios para mejorar la experiencia sobre dos ruedas. Algunos productos también están disponibles en la tienda online de Lidl, aunque conviene comprobar las existencias y las condiciones de compra de cada artículo.

Uno de los apartados destacados de esta promoción es el de las camisetas técnicas Crivit, disponibles por 7,99 euros. Están fabricadas con material reciclado y cuentan con tecnología de secado rápido y transporte de la humedad, dos características interesantes para aquellos que hacen ejercicio y quieren evitar que el sudor se acumule durante la actividad física. La colección también incluye pantalones técnicos por 9,99 euros. Están diseñados para practicar deporte y cuentan con detalles como cintura regulable y bolsillos laterales, mientras que algunos modelos incorporan un pantalón interior. Para completar el conjunto, Lidl ofrece un sujetador deportivo de canalé por 5,39 euros, pensado para proporcionar sujeción durante la actividad física.

Lidl sigue apostando por el deporte

Para los que utilizan la bicicleta para desplazarse por carretera o por zonas con poca luz, Lidl ofrece el chaleco reversible Crivit, que cuesta 9,99 euros. Su diseño combina colores de alta visibilidad con una cara más discreta, de modo que permite elegir entre diferentes acabados según las necesidades. Además, incorpora bolsillos y puede guardarse en su propio bolsillo para ocupar menos espacio. Otro de los artículos que destaca es el sillín de bicicleta, disponible en tres modelos: urbano, trekking y montaña. Lidl lo vende por 5,99 euros y apuesta por una propuesta económica para los que necesitan sustituir el sillín de su bicicleta o buscan una opción diferente para sus desplazamientos.

Entre los productos de esta campaña aparece también una bomba de aire vertical Crivit con manómetro por 8,99 euros. Está diseñada para inflar neumáticos y permite consultar la presión durante el proceso, algo útil para mantener las ruedas en condiciones adecuadas antes de salir a pedalear. Por último, Lidl vende un poncho impermeable Crivit por 7,49 euros, disponible en varios modelos y pensado para protegerse de la lluvia durante los desplazamientos o las actividades al aire libre.

La promoción arranca hoy lunes 26 de octubre, por lo que aquellos que quieran aprovechar estos precios pueden consultar el catálogo y acudir a su establecimiento más cercano. Como ocurre con este tipo de campañas, la disponibilidad puede variar entre tiendas y algunos productos pueden agotarse antes que otros.