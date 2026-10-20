Colas kilométricas en Lidl para comprar las zapatillas de senderismo tipo Columbia o Salomon por menos de 20€

La llegada del otoño es el momento perfecto para preparar las escapadas al campo, las rutas por la montaña y los paseos por senderos naturales. Para los que buscan renovar su calzado sin gastarse una fortuna, Lidl tiene una alternativa que llama la atención por su precio, unas botas de trekking de la marca Crivit que cuestan menos de 20 euros y presentan un diseño que recuerda al de modelos de marcas especializadas como Columbia o Salomon.

La cadena alemana vuelve a apostar por el material deportivo asequible con un calzado pensado para aquellos que disfrutan de las actividades al aire libre. Estas botas de trekking para hombre se pueden comprar en la página web de Lidl por 16,99 euros (colores negro o verde), una cantidad que las convierte en una alternativa económica para los que no quieren invertir demasiado dinero en unas zapatillas destinadas a caminar por el campo. Su precio reducido y sus características explican el interés que despierta este tipo de producto entre los aficionados al senderismo.

Aunque la imagen de las botas puede recordar a la de otros modelos más caros, la propuesta de Crivit destaca especialmente por su relación entre precio y características. Eso sí, conviene tener en cuenta que no se trata de unas Columbia o unas Salomon, sino de un producto de marca propia de Lidl diseñado para excursiones y actividades al aire libre.

Las botas de trekking de Lidl

Uno de los aspectos más importantes de este calzado es su suela exterior, que cuenta con un dibujo marcado y un perfil con relieve para mejorar el agarre sobre diferentes superficies. Esta característica resulta especialmente interesante al caminar por caminos de tierra, senderos pedregosos o terrenos irregulares, donde una suela adecuada puede ayudar a conseguir una pisada más estable.

Las botas también incorporan una mediasuela de EVA, un material ligero que contribuye a amortiguar los impactos durante las caminatas. De esta forma, están pensadas para ofrecer una pisada más cómoda durante las excursiones, especialmente cuando se recorren distancias largas o se camina durante varias horas. Otro detalle que merece la pena destacar es el acolchado de la parte superior de la caña, diseñado para reducir las molestias y los puntos de presión alrededor del tobillo. Además, incluyen una plantilla anatómica extraíble, que permite retirarla para facilitar su limpieza o sustituirla por otra que se adapte mejor a las necesidades de cada usuario.

En cuanto al diseño, Lidl vende estas botas en colores negro y verde oliva, dos opciones discretas que encajan con la estética habitual del calzado de montaña. Las tallas disponibles en la ficha del producto van de la 41 a la 46, por lo que están dirigidas a un público masculino. Pero el precio es sin duda uno de los grandes atractivos de estas botas. Por 16,99 euros, se sitúan por debajo de los 20 euros y permiten equiparse para excursiones ocasionales sin realizar un gran desembolso. Para los que salen al campo algunos fines de semana o quieren tener un calzado específico para caminar por terrenos irregulares, sin duda es una opción que merece la pena.