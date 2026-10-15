Colas kilométricas en Lidl para comprar una bicicleta eléctrica de alta gama con 300 euros de descuento

Lidl vuelve a llamar la atención con una bicicleta eléctrica que destaca por su equipamiento y su precio ahora rebajado. La cadena alemana cuenta en su catálogo online con la Crivit E-Bike Urban X.3, un modelo urbano que incorpora componentes de marcas reconocidas y está pensado para los que buscan desplazarse por la ciudad sin renunciar a la comodidad de una bicicleta eléctrica. Su descuento y sus características la convierten en una opción interesante para los usuarios que quieren dejar el coche en casa y apostar por una alternativa de movilidad más económica.

La bicicleta eléctrica se ha convertido en uno de los productos más buscados por los que quieren ahorrar en combustible, evitar atascos y llegar al trabajo sin realizar un esfuerzo excesivo. En un momento como el actual, Lidl ha reforzado su apuesta por los modelos de la marca Crivit, con propuestas que combinan un diseño moderno y una dotación técnica que va más allá de lo que muchos consumidores esperan encontrar en una cadena de supermercados. La Urban X.3 con cambio Shimano CUES es una de las mejores alternativas de su catálogo y se comercializa a través de la tienda online oficial.

Uno de los principales atractivos de esta bicicleta es su precio. La Crivit Urban X.3 con cambio Shimano CUES tiene un precio recomendado de 1.299,99 euros, aunque actualmente aparece en la web de Lidl por 1.104,99 euros, con una rebaja del 15%. Esto supone un ahorro de casi 200 euros respecto al precio original. La bicicleta está equipada con un motor eléctrico de 250 W situado en el buje de la rueda trasera, capaz de desarrollar un par motor de 40 Nm. Además, cuenta con un sensor de par que adapta la asistencia a la fuerza que ejerce el usuario sobre los pedales. De esta manera, la ayuda del motor se ajusta al esfuerzo realizado y ofrece una sensación de pedaleo más natural, especialmente útil cuando hay que arrancar en un semáforo o afrontar una cuesta.

Lidl rebaja esta bicicleta eléctrica

Otro de sus puntos fuertes es la batería extraíble de 355 Wh, que puede retirarse para cargarla cómodamente en casa. Según las especificaciones del fabricante, necesita aproximadamente tres horas y media para completar una carga. La bicicleta también dispone de tres modos de asistencia, denominados ECO, TOUR y RACE, además de una función Boost que proporciona un impulso adicional durante un máximo de 20 segundos.

La Crivit Urban X.3 incorpora un cambio Shimano CUES U4000 de nueve velocidades, una característica que permite adaptar el pedaleo a diferentes situaciones y afrontar recorridos con desniveles. A ello se suman los frenos de disco hidráulicos Shimano MT200, que ofrecen una frenada eficaz y un control más preciso. Sus ruedas de 27,5 pulgadas, el cuadro de aluminio y un peso aproximado de 24 kilos completan una bicicleta diseñada principalmente para desplazamientos urbanos y trayectos cotidianos. También incluye iluminación, guardabarros, timbre y un portaequipajes trasero compatible con el sistema de anclaje rápido AVS. Además, dispone de un soporte para móvil y de un compartimento preparado para colocar un localizador inteligente.