Lidl lo vuelve a hacer: revienta a la competencia con la bicicleta eléctrica tirada de precio

Lidl ha vuelto a dar en el clavo. Si hace unos meses sorprendía con sus robots de cocina o sus herramientas de bricolaje, ahora lo hace en el terreno de la movilidad urbana. La cadena alemana ha lanzado una bicicleta eléctrica que está arrasando por su precio y prestaciones, dejando a muchos competidores con la boca abierta. En plena fiebre por los vehículos eléctricos, donde los precios suelen dispararse, Lidl ha vuelto a demostrar que se puede ofrecer calidad sin que el bolsillo sufra demasiado.

El modelo en cuestión es la CRIVIT Urban E-Bike Y, que llega con una combinación de diseño elegante, tecnología práctica y un precio que parece difícil de creer. Por 1.199,99 euros, Lidl ofrece una bici con motor eléctrico, batería extraíble, transmisión por correa de carbono y un equipamiento que nada tiene que envidiar a modelos mucho más caros de marcas especializadas. Si a eso le añadimos que la cadena alemana suele lanzar promociones puntuales que bajan aún más su precio, no es de extrañar que esté volando de la web.

Bicicleta eléctrica barata de Lidl

Esta e-bike está pensada para moverse por la ciudad con comodidad y sin complicaciones. Monta un motor en la rueda trasera con sensor de par, que ajusta la potencia según el esfuerzo del ciclista, ofreciendo una asistencia muy natural. Dispone de tres modos de ayuda (Eco, Tour y Race), además de una función Boost para dar un empujón extra en cuestas o arranques. La batería de 355 Wh está integrada discretamente en el cuadro y se puede extraer fácilmente para cargarla en casa o en la oficina. No es la más grande del mercado, pero promete una autonomía suficiente para el uso urbano diario.

Uno de los detalles que más llama la atención es su transmisión por correa de carbono, una solución que sustituye la clásica cadena metálica y que tiene varias ventajas: no se ensucia, no hace ruido y apenas necesita mantenimiento. A eso se suma un cuadro de aluminio ligero, una pantalla LED con la información esencial (modo, batería, velocidad) y un portaequipajes trasero tipo AtranVelo, que permite colocar cestas o alforjas con un simple clic.

Pero el gran atractivo, como siempre en Lidl, está en la relación calidad-precio. Conseguir una bicicleta eléctrica con este nivel de componentes y detalles por poco más de 1.000 euros es muy complicado. Las e-bikes urbanas de marcas especializadas suelen superar fácilmente los 1.800 o 2.000 euros, incluso con especificaciones similares. Lidl consigue rebajar tanto el coste gracias a su modelo de negocio, basado en grandes volúmenes de compra, distribución directa y márgenes ajustados.

Eso sí, como ocurre con casi todos los lanzamientos estrella del supermercado, la disponibilidad es limitada. Estas bicicletas suelen agotarse rápido, tanto online como en tiendas físicas, y los plazos de reposición no siempre son inmediatos. Por eso, quienes se plantean dar el salto a la movilidad eléctrica más vale que no se lo piensen demasiado, porque la experiencia demuestra que este tipo de ofertas duran poco, especialmente si se corre la voz en las redes.