Las leyendas de España apoyan a la selección en Valladolid antes del partido contra Bulgaria

Las leyendas de España apoyaron a la selección española en Valladolid antes del cuarto partido de la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Siete ex jugadores se volcaron con el seleccionador Luis de la Fuente antes del importante encuentro que arrancará a las 20:45 horas en el estadio José Zorrilla.

José Antonio García Calvo, Juan Carlos Rodríguez, Eusebio Sacristán, Luis Minguela, Rubén Baraja, Gabi Moya y Ricardo reúnen un total de 69

internacionalidades con la Selección española. Todos ellos con el pedigrí vallisoletano en sus respectivas trayectorias.

En un acto más de Aedfi-Leyendas España cada vez que interviene la

selección en su periplo por la geografía española los siete internacionales absolutos almorzaron en el restaurante Flamma de la capital vallisoletana y

luego acompañaron al equipo de De la Fuente en el José Zorrilla

«Esta selección es más completa que la de Del Bosque o Luis Aragonés. Tiene más herramientas y más opciones y eso es un plus», asegura Juan Carlos. Su alter ego, Eusebio Sacristán, es absolutamente optimista: «Esta Selección está a un gran nivel de juego y está en el camino de poder ganar un segundo Mundial».

Las leyendas con España

De la Fuente ha hecho crecer a los futbolistas mucho más que en sus equipos y eso es una ventaja. Ha hecho un gran trabajo y los resultados

le avala», comenta Rubén Baraja deteniéndose en el papel del seleccionador.

«Hay una confianza total en el seleccionador y en el grupo repleto de juventud y veteranía. Luis entiende y conoce al futbolista y eso es clave para

luchar por un Mundial», explica García Calvo al que refrenda Roberto más veterano: Minguela. «Luis ha logrado formar un grupo al que es muy difícil

ganar. Ser favorito para el Mundial es mucho decir, pero tiene grandes posibilidades».

Gabi Moya pone la guinda sobre la seleccion española y sus opciones: «España ha dado un paso al frente en el fútbol mundial y es una de las favoritas para el Mundial, pero sin la obligación o presión que otras muchas que también han sido campeonas».