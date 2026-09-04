La leyenda del pádel Alejandra Salazar cae en cuartos y dice adiós a su Madrid entre lágrimas

Hasta aquí llegó el camino de Alejandra Salazar en la capital de España. La jugadora más laureada del pádel cayó en cuartos de final contra Gemma Triay y Delfi Brea y se ha despedido de su Madrid entre lágrimas. Este ha sido su último partido como jugadora profesional en su ciudad natal, ya que se retirará a final de este 2026 después de 26 temporadas en el circuito y lo hará siendo la mejor jugadora de la historia del pádel. La afición se puso en pie para ovacionarla.

Salazar y su compañera Aránzazu Osoro perdieron ante la pareja número uno del mundo, integrada por Gemma Triay y Delfi Brea, por un doble 6-3 en el encuentro disputado en el Movistar Arena de Madrid. «El día ha llegado y qué mejor que despedirme con las número uno. Lo he disfrutado muchísimo y hemos dado un gran nivel. Lo que soñaba era disfrutar los máximos días posibles y vaciarme en la pista. Me voy agotada, así que lo he cumplido con creces», afirmó emocionada la jugadora madrileña al término del partido en medio de la ovación del público.

Salazar, que el próximo 31 de diciembre cumplirá 41 años, fue número uno del ránking en diferentes etapas entre 2009 y 2022 y ostenta el récord de títulos de World Padel Tour (52), la liga que dio paso a Premier Padel. En su despedida, consideró «alucinante el cariño sentido» durante casi tres décadas y el apoyo que siempre le ha brindado la afición.

Salazar pondrá fin a su trayectoria en diciembre en las finales de Barcelona. «Todavía quedan varios torneos. Me despido de Madrid, pero me quedan más batallas y seguiré dando guerra hasta el último día», subrayó. La mejor jugadora de la historia recibirá un homenaje el próximo domingo entre las dos finales del torneo de Madrid.

Triay, quien fue pareja de Salazar de principios de 2021 hasta mediados de 2023, confesó sentir «mucha pena» por su adiós de la capital española. «Es difícil porque eran conscientes de que podía ser su último partido en su casa, donde ha levantado muchos títulos. Solo tengo palabras de agradecimiento. Aprendí tantísimo con ella y es una etapa que siempre voy a recordar con muchísimo cariño», señaló la menorquina.