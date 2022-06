El fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona aún debe esperar. Así lo confirmó el vicepresidente económico culé, Eduard Romeu, que admitió que el club aún no está en disposición financiera para abordar el fichaje del delantero polaco pese a la predisposición existente por parte de éste y que se aprobara este mismo jueves ese «semáforo verde» que permite a la entidad activar ciertos mecanismos que dará algo de solvencia y equilibrio a las cuentas.

El Barça aún no tiene la capacidad para cumplir con sus deseos ni con los propios de Lewandowski. El delantero lo ha apostado todo para salir del Bayern de Múnich pese a que esto le ha acarreado problemas en las últimas semanas. Le resta un año de contrato y el club bávaro no está dando ningún tipo de facilidad para su fuga y los culés tendrán que negociar duro para lograr su fichaje. Además, los alemanes tienen claro que para dejar salir a su máxima estrella, antes tiene que llegar el jugador que le relevará en la plantilla.

Es una condición inamovible por parte del Bayern de Múnich, que ante la presión y rotundidad de Lewandowski no tendrá mucho margen. Siempre es preferible dejar ir a un jugador que se quiere marchar y no forzar su salida, más cuando tan sólo le queda un año de contrato y el verano de 2023 se iría gratis. Tiene varios jugadores en su lista el cuadro bávaro pero de momento no hay nada cerrado por lo que no desbloquearán la salida del polaco.

«Hoy, podría fichar Lewandowski siempre que aplicáramos la regla 1/3», eran las explicaciones de Eduard Romeu durante una entrevista en RAC1, a lo que añadía para especificar que no pueden ficharlo: «Como estamos en incumplimiento del fair play de LaLiga, si no somos capaces de amortizar tres veces lo que costaría su entrada, no sería posible». Es por eso que antes deben activarse e ingresar las palancas activadas estos días: «El dinero ha de venir de los diferentes mecanismos aprobados más que el que ya teníamos aprobado anteriormente del Barça Studios. De aquí al 30 de junio, tenemos que cerrar una operación que nos dé un resultado positivo de este ejercicio, y la que está más encarrilada es la de los derechos televisivos, una venta del diez por ciento sería lo más rápido de hacer. Son fondos extranjeros».

El Barça espera que una vez activadas estas palancas, el club tenga la capacidad suficiente para abordar de una vez por todas el fichaje de Robert Lewandowski, una de las peticiones expresas de Xavi Hernández para reforzar el frente de ataque culé. Desde la dirección deportiva también se marcan plazas para hacer realidad esta operación. Se desea que el polaco sea anunciado antes de la gira por Estados Unidos que realizará la plantilla del egarense, situación para la que aún resta más de un mes.

En un mes el club desea haber cuadrado todas sus cuentas y poder ejecutar las operaciones que tiene en mente. Tanto anunciar las incorporaciones de Kessie y Christensen, cerrados a falta de oficialidad, y también la operación de Lewandowski, compleja pero que cuenta con varias factores que la convierten en posible y real.

Desde el club se tiene fe en que las palancas activadas durante este mes supongan el cierre definitivo a esta etapa de penuria económica y deportiva. La austeridad con la que se ha acudido al mercado en las últimas ventanas debe quedar atrás aunque se mantendrán unos límites salariales como se ha ido proponiendo con todas y cada una de las incorporaciones desde la llegada de Joan Laporta y su equipo a la presidencia blaugrana.