El portero colombiano Kevin Mier se ha hecho viral por una salvaje lesión que sufrió El guardameta de Cruz Azul de la Liga MX se lesionó en un lance con un delantero El club mexicano confirmó la fractura en la tibia a través de un comunicado

El portero colombiano Kevin Mier se ha hecho viral por una salvaje lesión que sufrió durante su último partido. El guardameta, que actualmente milita en Cruz Azul de la Liga MX, se lesionó en un lance con un delantero rival durante un partido y abandonó el terreno de juego visiblemente afectado. El club mexicano confirmó la noticia poco después a través de un comunicado.

La noticia supone un duro golpe tanto para Cruz Azul como para la selección de Colombia, donde Kevin Mier se perfilaba como una de las alternativas más sólidas para la portería de cara a los próximos compromisos de eliminatorias y la Copa América 2025. Su evolución en el fútbol mexicano venía siendo destacada, con actuaciones que lo habían consolidado como titular y referente del equipo.

A sus 24 años, Kevin Mier enfrenta uno de los retos más difíciles de su carrera. Sin embargo, tanto el club como los aficionados le han expresado su apoyo en redes sociales, confiando en que el portero podrá volver más fuerte para retomar su nivel y recuperar su lugar bajo palos.