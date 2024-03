Lebrón la vuelve a liar contra Yanguas y Garrido con una celebración a lo Messi

Juan Lebrón y Ale Galán se tomaron la revancha contra Mike Yanguas y Javi Garrido de lo sucedido en Qatar. Los número dos se impusieron por 6-4 y 6-2 en los cuartos de final del Premier Padel P1 de Acapulco y, tras el triunfo, el del Puerto de Santa María se quitó la camiseta y se la enseñó a sus rivales en una celebración similar a la de Leo Messi en el Santiago Bernabéu o la de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Lebrón se tomó así su propia vendetta contra la pareja española después de lo ocurrido en Qatar que le costó su separación del madrileño.

Todo viene precedido por lo que sucedió el pasado 5 de marzo en los cuartos de final de Doha, Qatar, en un Lebrón-Galán vs Yanguas-Garrido marcado por la tensión. Yanguas pidió una falta de pie en el saque del Lobo y este estalló. «Vete a tomar por culo. No me jodas… ¡Te lo digo, eh! ¡La última!», le dijo el gaditano. Acto seguido, Lebrón pegó un pelotazo que casi da a sus rivales y eso provocó el enfado de Juani Mieres, entrenador de Yanguas-Garrido. El malagueño echó más leña al fuego pidiendo su descalificación: «La ha cogido Juan y ha ido a pegarle. Eso es descalificación». «Qué mentiroso es el chavón», le contestó el ex número uno del mundo.

Al final acabaron perdiendo Lebrón y Galán provocando así el fin de una de las mejores duplas de la historia del pádel, una pareja que ha revolucionado este deporte llevándolo a otro nivel muy superior. El pasado viernes se volvieron a ver las caras los mismos cuatro protagonistas en el que es el último baile de los número dos de Premier Padel. La tensión se palpaba en el ambiente, pero esta vez Juan tuvo la cabeza fría y consiguió tomarse la revancha junto a Ale.

Al acabar el partido, Lebrón se abrazó con su compañero y después se quitó la camiseta y se la enseñó a sus rivales a modo de venganza por todo lo sucedido en Qatar echando así más leña al fuego en vez de apagarlo. «¡Yo no te he faltado nunca el respeto, Juan! ¡En la vida!», le dijo Yanguas. La grada comenzó a silbar al Lobo después de su celebración polémica, aunque él explicó después que iba dirigida a sus rivales y no a los aficionados presentes en Acapulco.

😳 El gesto ‘a lo Messi’ de Juan Lebrón a Yanguas y Garrido tras derrotarles en los cuartos de final de México Los número 2 se tomaron la revancha y avanzan a semifinales tras ganar por 6-4 y 6-2. pic.twitter.com/U9YKWgJMnd — El pádel de hoy (@elpadeldehoy) March 22, 2024

Lebrón manda un recado a sus rivales

«Sinceramente, la celebración no ha sido a ellos (el público), ha sido a los rivales. No os preocupéis, que a vosotros os tengo un gran cariño. Aunque me estén pitando, no lo sienten así porque me han estado animando», comenzó diciendo el ex número uno mundial que después mandó un recadito a Yanguas y Garrido.

«Hacia los rivales, siempre entendí que, cuando gana uno, puede tomarse la celebración como uno quiera. Ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que vengan a pedirme perdón, y todavía no he recibido ninguna disculpa. Les invito a que lo hagan porque yo también lo hice y porque hay un Mundial, y esperemos que ese equipo vaya para delante a lo largo del tiempo. Hay que controlar mucho las cosas que pasan dentro y fuera de la cancha. Pedí disculpas y vuelvo a pedirlas por lo que pasó en Doha. Muchas gracias a Ale por el partido que ha hecho, está a tope», aseguró.