LeBron James le muestra sus respetos a Doncic con un bonito gesto el día de su debut con los Lakers

LeBron James le mostró sus respetos a Luka Doncic en su estreno con la camiseta de Los Angeles Lakers. De inicio, el King salió a calentar con una camiseta del 77, la misma que colocó la franquicia angelina en cada uno de los asientos del Staples Center. Eso sorprendió a todos, aunque el verdadero detalle vino después durante la presentación del quinteto titular del que formaba parte el esloveno.

Normalmente es LeBron el que ocupa el último lugar de la presentación del quinto titular, pero este partido era especial porque debutaba el nuevo fichaje de los Lakers. Y no era un fichaje cualquiera, ya que Doncic se ha convertido en una de las grandes estrellas de la NBA. Ya lo demostró el año pasado llevando en volandas a los Dallas Mavericks a la final por el anillo. Fue por eso que el 23 le cedió su puesto en la presentación del quinteto titular ante los Utah Jazz.

LeBron James le permitió a Doncic tener su momento de gloria en su gran día y ser el último en la presentación del quinteto titular. Tras el partido, en la rueda de prensa posterior, Luka desveló cómo se orquestó la presentación del quinteto titular de los Lakers en la que él ocupó el último lugar, un espacio de honor en principio reservado para LeBron. Fue precisamente King James el que tuvo la idea para que el balcánico recibiera el cariño de su nueva afición.

«Me escribió esta mañana un mensaje y me dijo: ‘Lo que tú quieras’. Para mí, que me escribiera ese mensaje es increíble. Muestra el tipo de persona que es. Me dejó tener mi momento y lo agradezco mucho», contó. Doncic reconoció también que estaba «un poco nervioso» antes de jugar su primer partido con los Lakers

«Pero una vez que pisé la cancha fue divertido y estar jugando de nuevo se sintió increíble… No había jugado en mucho tiempo. Y es un nuevo equipo, un nuevo ‘todo’», apuntó Doncic antes de subrayar una vez más el apoyo que ha sentido en la franquicia en todos los frentes.

El mensaje de LeBron a Doncic

LeBron es el líder de los Lakers y uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Como jefe del equipo, el 23 cogió al 77 antes de su debut para aconsejarle que fuera él mismo, dejando clara la grandeza del King y la fe que tiene en su nuevo compañero: «No trates de cambiar tu juego ni de adaptarte, sé tú mismo».

La expectación en los Lakers era máxima por ver a Luka Doncic. Se fue Anthony Davis, pero ha llegado otra estrella de nivel mundial. Miles de camisetas púrpura y oro inundaron las gradas del Staples Center, y uno de los primeros en ponérsela fue LeBron James, estrella de la franquicia angelina. El estadounidense realizó todo el calentamiento con dicha camiseta y dejó un enigmático mensaje en la cuenta oficial de la NBA que se ha hecho viral: «23+77=100».

Gran recibimiento del capo de los Lakers al nuevo integrante del equipo, que se lució con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos. Doncic se estrenó con una victoria arrolladora frente los Utah Jazz que les sitúa cuartos de la Conferencia Oeste con 32 victorias y 19 derrotas. La llegada del esloveno les convierte en un claro candidato a la lucha por el anillo.