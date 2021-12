Joan Laporta ha repasado la actualidad del Barcelona y ha hablado sobre la renovación de Dembélé, el caso Messi, Ferran Torres, la Superliga y asegura que Ansu Fati tiene «difícil» estar en Múnich. El caso Dembélé es otro de los temas calientes en can Barça. Laporta reconoció que quiere que se quede y el jugador también opina igual pero dejo caer que el problema está en sus agentes, además afirma que el francés es mejor que Kylian Mbappé

«Tenemos muy buena relación con Dembélé y él quiere quedarse. Nosotros también lo queremos porque es un pedazo de jugador. Son situaciones que necesitan una negociación con los representantes que quieren lo mejor para el futbolista pero a veces lo mejor no es el dinero. A mí Dembélé me entusiasma. Yo lo tengo claro: Dembélé es mejor que Mbappé».

Respecto al astro argentino, el presidente quiso aclarar la polémica a su manera después de que el futbolista lanzara un dardo al mandatario azulgrana. El presidente asegura que «nunca le pedí a Messi jugar gratis. En todo caso, tenía que salir de él, no de mí».

«Lo quiero aclarar. En un programa de radio me dijeron: ¿Si se hubiera quedado gratis Messi? Gratis… Tampoco sé si podía ser posible, pero entiendo que sí. Y por un momento dije, pues podía haber sido. Pero yo nunca le pedí a Messi jugar gratis y en eso Messi lleva razón porque, aparte, es el mejor jugador del mundo. Sabíamos que tenía una propuesta importante y era absurdo. En todo caso, tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo dije y se ha formado una polémica que está falseado en el origen», comentó Laporta en una entrevista en Els Matins de TV3.

Hay quienes consideran que Laporta ha fallado a sus votantes por no haber logrado retener a Messi, sin embargo él no lo ve así: «Ellos sabían lo que votaban. Hicimos todo lo posible para que se quedara y ya teníamos un acuerdo, pero no se pudo dar porque la Liga no aceptó –los acuerdos– y cambió toda la dinámica del contrato». No obstante, el presidente del Barça dejó la puerta abierta a un posible regreso de Leo a la entidad en el futuro.

«El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barça siempre tiene la mano tendida porque sabe que el Barça es su casa. Y él ha dicho que quiere volver. Y me gustaría, si quiere volver como secretario técnico como dijo… Siempre es bueno que vuelvan los que han hecho grande al Barça, como pasa con Xavi, con Guardiola…», espetó.

«Ansu Fati tiene muy difícil estar en Múnich»

Sobre Ansu Fati dijo que tiene muy difícil estar en la ‘final’ ante el Bayern en Múnich: «Él quiere jugar pero eso lo tienen que decidir los médicos, no yo. Me han dicho que es difícil». Además, reconoce que el técnico ha pedido fichajes en invierno: «Xavi nos ha pedido reforzar la plantilla y vamos a intentar hacerlo, pero en este momento no tenemos margen salarial para hacerlo. Por tanto en este momento no se puede pero hay que dejar trabajar a la dirección deportiva».

Uno de los nombres que más ha sonado es el de Ferran Torres, del que se ha dicho que tiene un acuerdo con el Barcelona pero todavía no hay nada cerrado con el Manchester City: «¿Su fichaje? Su nombre es uno como muchos otros. Estamos en permanente contacto con la dirección deportiva, que trabaja con varios nombres para estar preparada para satisfacer las necesidades del entrenador».

«La Superliga continúa adelante»

El máximo mandatario del Barcelona insistió en que la Superliga todavía está en pie. Al ser preguntado por esto, Laporta afirma que los ingleses quieren formar parte de esta competición pero se salieron «por presiones políticas». «El proyecto continúa adelante. La UEFA no quiere dejar de organizar la Champions», afirma.

«Los clubes estamos en una situación que queremos gobernar la competición porque somos los que tenemos la obligación de pago con los jugadores y de gestión. Y hay muchos ingresos que podríamos regular nosotros sin que UEFA se llevase el 25 por ciento. Y, además, está el derecho a la libe competencia. Y no pueden vulnerarlo desde UEFA. Los grandes clubes tenemos esa idea. Los ingleses se fueron por presiones políticas. Cuando comenzó todo, los ingleses dijeron que estaban esperando al Barça. Los ingleses quieren volver a la Superliga, pero se fueron por presiones políticas. Nosotros hemos conseguido que no sea una competición cerrada. Y sí queremos formar parte de la familia del fútbol, de la UEFA. Pero los clubes deben tener más relevancia. Y estamos más que capacitados para organizar una competición que será la más atractiva del mundo», concluyó.