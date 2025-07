Laporta prepara otro pelotazo con aroma a pufo: Barça Media 360

Después de varios veranos de ‘palancas’ en el FC Barcelona, el club que preside Joan Laporta ya planea la creación de una nueva plataforma para este periodo estival. Ya se ha comunicado de manera interna a los empleados del club el nacimiento de ‘Barça Media 360’, un nombre bajo el que se agruparán los diversos canales de comunicación del club con sus socios y aficionados.

Las redes sociales de la entidad blaugrana, la plataforma de contenidos Barça One –que sustituyó a la extinta Barça TV– y la web se organizarán bajo un mando común: el de la georgiana Paloma Mikadze. La futura responsable del recién creado ‘Barça Media 360’ es hija de Manana Giorgadze (actual jefa de gabinete del club) y George Mikadze, ex trabajador del FC Barcelona en el primer mandato de Laporta y que al mismo tiempo que cumplía un tercer grado penitenciario por una condena por narcotráfico.

Paloma Mikadze ocupaba hasta el momento la presidencia de ‘Barça Identity’, otra de las distintas plataformas que ha creado Joan Laporta en su segunda etapa como presidente culé. El motivo del nacimiento de ‘Barça Identity’ tiene muchas similitudes con la nueva apuesta por ‘Barça Media 360’, ya que este proyecto incluía también las redes sociales y la web del club. Una iniciativa que nació para ayudar a «promover y unificar la identidad del Club, dentro y fuera de la Entidad», según afirmó el FC Barcelona en un comunicado.

¿Otro Barça Studios?

Muchas de las incontables triquiñuelas empleadas por Joan Laporta y su debilitada directiva para poder inscribir jugadores han tenido como punto de partida la empresa Barça Studios. De hecho, esta empresa sigue siendo un quebradero de cabeza que ha desembocado hasta en multas de la propia UEFA con el fair-play financiero al no ser contabilizada como ingreso.

Una ‘chapuza’ que el FC Barcelona valoró inicialmente en 408 millones y de la que vendió, en un principio, un 49%. Los 200 millones que debían ingresar las arcas culés no llegaron ni de la mano del empresario Jaume Roures ni de Socios.com. El club tan solo recibió 55 de los 200 millones presupuestados y tres años después todavía están intentando cubrir ese dinero.

Una venta, la de Barça Studios, que el ex candidato a la presidencia del FC Barcelona Victor Font no dudó en calificar como «la operación ficticia más grande de la historia del fútbol». Las penalizaciones por no recibir el dinero aceptado en LaLiga para inscribir a jugadores como Lewandowski o Kounde, han ahogado el limite salarial del FC Barcelona. El tiempo dirá si el nuevo ‘Barça Media 360’ es simplemente otra operación parecida a un ‘Barça Studios’ que, por cierto, ahora es conocido como ‘Barça Vision’.