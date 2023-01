Laporta confirma que no habrá fichajes en enero: «Tendríamos que ingresar 26 millones…»

Joan Laporta repasó un día más la actualidad deportiva, institucional, económica y social por la que atraviesa el conjunto azulgrana. Después de la sufrida victoria por 3-4 en la prórroga ante el Intercity en los dieciseisavos de final, el presidente del Barcelona quiso hablar sobre los dos primeros partidos que han disputado los de Xavi Hernández tras el Mundial de Qatar. Los fichajes, la salida de Busquets, las pérdidas millonarias o el posible regreso de Messi… Laporta no quiso evitar ningún tema.

Al borde del fracaso

«He dormido poco. Llegamos sobre las tres de la mañana de Alicante. Estoy contento porque el Barça pasó. La actitud de los jugadores fue positiva y el partido fue entretenido. No estoy decepcionado con el juego, al contrario. Hubo momentos de sufrimiento, pero tenía claro que acabaríamos ganando».

Objetivos para 2023

«A los Reyes les pido títulos y goles para el Barça. Y salud para mí y mi familia».

Lewandowski

«Aceptamos la resolución del TAD. Siempre hemos aceptado la jurisdicción deportiva. Nos dieron una semana que aprovechamos para acudir a los tribunales ordinarios. Cuando la decisión ha sido firme, la hemos acatado. No podrá jugar contra el Atlético de Madrid. La sanción me parece exagerada, pero entra dentro de la lógica si interpretamos estrictamente la lógica».

Gavi, primer equipo

«Tendremos que esperar hasta el junio para resolver este tema, pero ya está inscrito y puede jugar con nosotros».

Prensa deportiva

«Conozco lo que pasa directamente y el departamento de comunicación me informa de todo lo que me tiene que informar. No tengo tiempo de mirar la prensa. ¿Deporte? El otro día jugué a fútbol sala. No estoy bien de la rodilla porque no me operé después de romperme los cruzados en un partido benéfico y me cuesta hacer deporte sin el espíritu competitivo».

Johan Cruyff

«Lo echo mucho de menos. Ayer hicimos un brindis en su recuerdo con la directiva del Intercity. También echo de menos a mi padre. Fue quien me educó futbolísticamente. Sufría mucho y le tuve que convencer cuando quería ser presidente del Barça. No he visto a nadie tan culé como él».

Gestión deportiva

«La gestión es bastante parecida que en 2003. Las magnitudes son diferentes, pero yo recuerdo que en mi primera etapa llegamos en un momento difícil a nivel económico. La situación que me encontré en mi segundo mandato me recordó muchísimo a la de hace dos décadas. Estamos trabajando mucho para ajustar el ‘fair play’, pero estoy satisfecho porque tenemos la tesorería se ha estabilizado, nuestros fondos propios son positivos, el ‘rating’ está estabilizado… Solo tenemos que acabar de retocar la masa salarial».

La Liga

«Queremos tantos títulos como sea posible, pero deseamos la Liga. Tenemos conversaciones fluidas con Xavi, hablamos de todo. Estamos centrados en ganar la Liga, este es el objetivo prioritario. Tenemos equipo para lograrlo».

Mercado de invierno

«No habrá ningún movimiento salvo oportunidad inesperada. El verano ya hicimos el trabajo necesario y el entrenador está contento. Tenemos plantilla para tener opciones de ganar títulos esta temporada. ¿El PSG está interesado en Dembélé? No está en venta. En su momento ya afrontaremos su renovación, es uno de los jugadores más importantes del equipo. Es uno de los puntales. Siempre que juega desborda. Ayer marcó un gol magnífico».

Límite salarial

«Hay jugadores que no continúan y esto ayuda. Los jugadores que se están incorporando los están haciendo dentro de unos límites. Esto está permitiendo que el club esté estabilizado y equilibrado. No haremos nada con los contratos heredados. Los respetaremos. Estamos muy contentos con Ter Stegen y De Jong. Ninguno está en venta. Frenkie tiene cartel importante, varios clubes están interesados en él, pero no está en venda».

Salida de Busquets

«Es nuestro capitán y estamos encantados con él a todos los niveles. El día del Betis cumplirá 700 partidos, me lo ha dicho está mañana. Tiene propuestas de Estados Unidos y sé que se lo estaba pensando, pero en principio continuará con nosotros hasta el final de la temporada. En verano hablaremos, pero yo creo que aún tiene cuerda».

Economía del club

«En este momento, para poder fichar con la regla 1:1 tendríamos que obtener unos ingresos de 26 millones de euros. Esta es la cantidad que se nos ha imputado como pérdidas tras la eliminación de la Champions. Si llegamos a la final de la Europa League, por ejemplo, obtendríamos 21 millones. Si sumamos los amistosos ya lo tendríamos. Hemos recuperado el prestigio y hay inversores, patrocinadores y clubes interesadas en organizar partidos del Barça. Llegaremos al junio con la posibilidad de fichar con la regla 1:1».

Pérdidas millonarias

«Hemos ido reduciendo las pérdidas ordinarias y, gracias a las ‘palancas’, hemos generado beneficios. No es cierto que no podemos activar más ‘palancas’: podemos vender otro activo que no genere ingresos recurrentes. No digo que lo vayamos a hacer, en estos momentos no los necesitamos, pero tenemos la posibilidad. Nuestra tesorería está estabilizada. Tenemos una oferta de 320 millones por el 49% de BLM, pero no la hemos aceptado porque no necesitamos el dinero. Los socios del Barça pueden estar tranquilos. La situación está controlada».

Partidos en Montjuic

«La temporada que viene jugaremos en Montjuïc y tendremos menos ingresos. 93 millones en todo lo relacionado con los partidos. Lo compensaremos con otras formas: tenemos el anillo olímpico y cada partido allí debe ser una fiesta. También entraremos en una dinámica de más eficiencia: por ejemplo, debemos rentabilizar más el fútbol formativo. Del primer equipo no hay nadie en venta. Ansu Fati ni nadie. Es normal que la gente no esté motivada ahora mismo para ir a Montjuïc a ver los partidos del Barça. Hay 400 millones de culés en el mundo. Tenemos que empezar a buscar a aficionados que se lo puedan permitir».

Arbitraje español

«Hacen lo que pueden. Les tenemos que ayudar».

Bernardo Silva

«No pagaremos 80 millones por Bernardo Silva. Seguro. ¿Haaland? Ya veremos cómo lo hace en el City, nosotros de momento tenemos a Lewandowski que lo está haciendo muy bien».

Leo Messi

«Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club. Ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça. Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación».

Mundial de Qatar

«Si gana Argentina me alegraba por Messi; si ganaba Francia, por Dembélé y Kounde. Leo se merecía el Mundial».

Retirada de Piqué

«Si él quiere será presidente del Barça en un futuro. Nuestra relación es excelente».

Renovación de Balde

«Va bien. Hay buena relación con su representante, Jorge Mendes. Quiere continuar en el Barça y lo tenemos todo encarado».

Rubén Neves por Busquets

«Neves es un gran jugador, pero esto forma parte de conversaciones privadas. Busquets no será eterno y hay discusiones internas para encontrarle un sustituto de garantías. Frenkie de Jong puede jugar en esta posición, pero no valdrá con un único jugador. Esto lo decidirá Xavi».

Espai Barça

«El financiamiento del Espai Barça está concebido de tal forma que no empezaremos a devolver dinero hasta que el proyecto genere sus propios ingresos. El Espai Barça no afectará a la capacidad de inversión del club para tener más equipos competitivos. La garantía del proyecto es la confianza en el mismo».

Tiempos de las obras

«No hay urgencias, todo se está haciendo a su ritmo. El Espai Barça es un proyecto necesario para la entidad. Los competidores tienen ventaja respecto a nosotros, pero si todo va bien en noviembre de 2024 ya estaremos otra vez en el Camp Nou. La idea es que el Espai Barça acabe en junio de 2026».