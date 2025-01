Laporta alarga la agonía en el caso Dani Olmo y la Federación no tiene noticias del Barça

Joan Laporta sigue alargando la agonía con el caso de las no inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, mientras que la Real Federación Española de Fútbol no tiene noticias nuevas de la entidad catalana. El presidente de la entidad barcelonista sigue siendo optimista y saldrá a dar una rueda de prensa para dar explicaciones de todo lo que ha ocurrido cuando todo este «ok».

La chapuza en el Barcelona sigue su curso. Joan Laporta continúa jugando al ilusionismo y sigue vendiéndole a sus socios que Dani Olmo y Pau Víctor serán inscritos. Este mismo viernes utilizó también a Hansi Flick para mandar su mensaje sin dar él la cara. El entrenador alemán salió a decir que había que ser optimistas con este caso.

«No quiero hablar demasiado del caso Olmo. No es mi trabajo. Mi trabajo es preparar al equipo. Esta mañana he hablado con el presidente. Tengo confianza en el club. Mi trabajo es preparar el partido. Es normal. Para ser honesto la situación no es algo que me alegra. Y a los jugadores tampoco les gusta. Pero somos profesionales. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Siempre soy positivo, pero tenemos que esperar a la decisión», declaró este viernes Hansi Flick en rueda de prensa.

Pero la realidad es que la norma es clara. Las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor fueron canceladas a las 00:00 del 1 de enero y no pueden volver a ser dadas de altas en esta misma temporada. La Liga ya dio su versión en un comunicado la noche de fin de año. La documentación llegó fuera de plazo. Y ese mensaje ha sido lo último que se ha transmitido de manera oficial desde la patronal.

La Federación no tiene noticias nuevas del Barça

Según el Barcelona, que en la noche del 31 de diciembre pidió una nueva licencia a la Federación, todo está en manos de la propia Federación y de la Liga. A esta hora, la entidad culé transmite que Joan Laporta saldrá a dar una rueda de prensa para dar explicaciones por todo lo ocurrido en el caso Dani Olmo cuando todo esté «ok». El club azulgrana espera recibir una respuesta por parte de las organizaciones que gobiernan nuestro fútbol. Todo apunta a que las declaraciones del presidente no ocurrirán este viernes y se aplazarán al sábado.

Por otro lado, fuentes de la Federación Española de Fútbol consultadas por este periódico señalan que el Barcelona no se ha puesto en contacto con ellos. Por lo tanto, la RFEF no tendría que dar ninguna respuesta en las últimas horas. De hecho, la propia Federación ya dejó claro el pasado 1 de enero que ellos no iban a hacer nada sin el visado previo de la Liga. La situación desde ese día no ha cambiado por mucho que el Barcelona transmita otra situación diferente a su entorno.