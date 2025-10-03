Un lanzamiento de pelotas de tenis en favor de Palestina detiene durante unos minutos el Osasuna-Getafe

El Osasuna-Getafe que abría la jornada 8 de Liga se paró durante unos minutos por un lanzamiento de pelotas de tenis desde la grada del Sadar en una protesta a favor de Palestina. En el minuto 10 del encuentro, Alberola Rojas se veía obligado a detener el partido debido a que desde uno de los fondos del estadio comenzaban a llover pelotas de tenis. El objetivo de esta protesta estaba claro, era parar el encuentro y que los focos se centraran en lo que sucedía en la grada, donde desplegaban una pancarta y varias banderas de Palestina.

La pancarta rezaba «Israel suntsitu», que traducido al castellano significa «destruyamos Israel» o «destrocemos Israel». Junto a ella, varias banderas de Palestina y un grito al unísono que comenzó en el fondo donde se ubican los ultras del conjunto navarro pero que se extendió a todo el estadio: «¡Palestina aurrera! (¡Adelante Palestina!)».

El partido acababa prácticamente de comenzar cuando desde la grada en la que se ubica la animación del conjunto pamplonés comenzaba una lluvia de pelotas de tenis. Ninguna llegó a impactar sobre el portero del Getafe, David Soria, pero obligaba al árbitro a parar el partido hasta que dejaran de arrojar objetos al terreno de juego.

El estadio se contagiaba rápido del grito que comenzaba en el fondo donde habitualmente se ubican los ultras osasunistas, los Indar Gorri. Este grupo de extrema izquierda, vinculado con el movimiento abertzale, comenzaba con los cánticos en favor de Palestina. A las habituales ikurriñas presentes en el fondo, se sumaban además banderas palestinas con las que mostraban su claro apoyo a la causa.

Durante el tiempo que el partido estaba parado, apenas unos minutos que fueron los que transcurrieron entre que el público lanzó las pelotas y lo que los operarios tardaron en retirarlas, tanto Bordalás como Lisci aprovecharon para dar instrucciones a sus jugadores. Apenas fueron dos minutos, puesto que no se generó ningún incidente más en la grada.

En ese momento, el partido todavía iba 0-0, después de que ninguno de los dos equipos hubiera conseguido romper el empate inicial. No sería hasta minutos después cuando Borja Mayoral adelantara a los visitantes, al rematar un centro desde la derecha. Al borde del descanso, Bretones igualaba fuerzas.