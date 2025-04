Lamine Yamal: «Hemos sido superiores pero eso no sirve de nada si no ganas»

Lamine Yamal quiso hablar después de su gran noche en la Champions League. El extremo del Barcelona se graduó en el partido de ida de semifinales ante el Inter de Milán, pero no pudo redondear su gran día con una victoria. El jugador firmó un golazo y estrelló el balón dos veces contra el larguero en su partido número 100 como jugador culé.

«Pienso que podíamos haber ganado el partido perfectamente. He notado algo raro en un shut en el calentamiento y he podido jugar el partido muy bien. Intento darlo todo por el equipo y dar el máximo de mí. Quería más, quería ganar el partido y en la vuelta lo daré todo e intentaremos pasar», dijo un Lamine Yamal visiblemente frustrado por no haber conseguido doblegar a los iitalianos.

El jugador se quedó a las puertas de marcar una obra de arte en los minutos finales del encuentro, pero su lanzamiento se estrelló contra el larguero. «Quería rematar y me sale muy bombeado el larguero del final del encuentro. Al final siempre pienso en ganar y para mó es lo más importante. Estaba un poco disgustado», dijo.

El internacional español recibió elogios por su partido de todo el mundo del fútbol, pero seguía fastidiado por no haber podido ganar en la ida de semifinales de la Champions League. «Estoy agradecido de que reconozcan mi trabajo. Ahora me voy con mis amigos y mi familia para recuperar. Lo vamos a dar todo en Milán, hoy hemos sido superiores, pero eso no sirve de nada si no ganas», zanjó.