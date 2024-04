Lamentable: un futbolista acaba bañado en sangre tras una pedrada salvaje en la Copa Libertadores

La violencia ha vuelto a aparecer en un campo de fútbol de Sudamérica. Esta vez ha ocurrido en un partido de la Copa Libertadores, con Rosario Central y Peñarol como contrincantes. Al finalizar el duelo, los jugadores del equipo uruguayo se acercaron hacia la parte en la que se encontraba su afición para agradecerle el apoyo y el esfuerzo por acompañarles hasta Argentina a pesar de cosechar una derrota. Fue en ese momento cuando la hinchada local comenzó a lanzar todo tipo de objetos desde la grada del Estadio Gigante de Arroyito, y uno de ellos golpeó a un jugador.

La mala fortuna hizo que esta deplorable conducta tuviera consecuencias físicas sobre uno de los futbolistas uruguayos, en concreto, sobre el rostro de Maxi Oliveira. Una piedra lanzada por la sección más violenta de Rosario Central impactó en la cara del jugador del club de Montevideo causándole una brecha que rápidamente ensangrentó el rostro del futbolista. «Maxi se llegó a desvanecer durante un instante. Le tiraron una piedra desde la hinchada de Rosario Central», confirmó el delegado del equipo uruguayo Julio Trochansky tras lo sucedido.

Durante todo el partido, la afición local dio pistas sobre lo que acabó aconteciendo puesto que los hinchas situados en el mismo sector, aunque en una posición superior, se dedicaron a increpar e insultar a los uruguayos que habían acudido al estadio a animar a los suyos.

MEU DEUS Um torcedor do Rosario Central jogou uma PEDRA na CARA do Maxi Oliveira (Jogador do Penarol) e o Maxi DESMAIOU NO VESTIÁRIOpic.twitter.com/3XbS8Pt7A9 — DataFut (@DataFutebol) April 5, 2024

En palabras del jugador Lucas Hernández, «fuimos a saludar a nuestra como habitualmente lo hacemos tras cada partido, para agradecerles haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco todo. Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena y pronta recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar», concluyó el futbolista de Peñarol y compañero de Maxi Oliveira visiblemente afectado.

Las pruebas descartan una lesión grave

El futbolista herido, lateral de 32 años de edad, fue trasladado posteriormente a un centro de salud cercano para que le curaran las heridas y para que le hicieran diferentes pruebas que descartaran una lesión más grave tras el impacto de la piedra justo debajo de su ojo izquierdo. En un primer momento, el golpe no parecía demasiado grave puesto que el futbolista incluso quiso encararse con la afición argentina aunque fue disuadido por algunos de sus compañeros como Guzmán Rodríguez, ‘Cepillo’ González y Gastón Ramírez. Estos mismos jugadores escoltaron al herido hasta el vestuario esquivando todo tipo de objetos que caían desde la grada y fue dentro cuando el futbolista perdió el conocimiento por unos segundos.

Sin duda, la peor forma de comenzar un torneo tan prestigioso como la Copa Libertadores que ha celebrado estos días su primera jornada. Rosario Central y Peñarol quedaron encuadrados en el grupo G que, tras este primer partido, queda encabezado por el equipo argentino y los brasileños del Atlético Mineiro, que también consiguieron vencer al Caracas venezolano a domicilio por 1-4 y ratificaron su condición de favoritos a liderar el grupo.