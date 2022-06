La arrogancia y el orgullo de Javier Lambán han acabado con la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pero el socialista sigue empeñado en echar balones fuera y criticar todo lo que tiene alrededor en lugar de asumir la culpa. La última víctima de las ínfulas del presidente del Gobierno de Aragón ha sido Pau Gasol, después de la crítica de la leyenda del deporte español tras conocer la ruptura del proyecto español de cara a la cita olímpica.

«El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los #juegos2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo», escribía Lambán en su cuenta oficial de twitter, horas después de que Pau Gasol criticara la decisión de retirar la candidatura.

«Es una lástima porque era una oportunidad de mandar un mensaje de candidatura conjunta, que tenía un valor importante de que el deporte une. Al final no ha sido así y es una lástima. Es una decisión acertada porque se ha intentado politizar desde la parte de Aragón», afirmaba Gasol en la presentación de su campus. «Cataluña, según palabras del propio Alejandro Blanco, ha tenido un comportamiento ejemplar y la otra parte no ha seguido la misma línea y por eso la candidatura ha caído», añadía el ex baloncestista.