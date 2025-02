Laia Sanz: «Siempre que está Sainz en el Dakar hay que apostar por él»

Laia Sanz atendió a OKDIARIO tras recibir el Casco de Oro en la Gala de la Real Federación Motociclista Española (RFME). La española analizó lo sucedido en el Rally Dakar, después de tener que abandonar tras un accidente en la primera etapa. Esto supuso el fin de un récord para presumir: 14 Dakar completados en 14 participaciones. La reina del Touareg ya mira hacia delante en busca de un nuevo proyecto competitivo. Sobre Carlos Sainz, la catalana confía en que consiga la victoria con la quinta marca diferente.

Pregunta.- Este año se ha roto su récord de 14 años seguidos terminando el Dakar, pero quizás ahora se valora un poco más la hazaña que ha conseguido.

Respuesta.- Sí, bueno, hay que ver un poco la parte positiva y quizás sea eso. Yo creo que para los deportistas las derrotas o los palos que hay, que a veces tenemos, pues hay que mirar siempre lo positivo. Y en este caso, pues sí, yo creo que ahora tanto yo como la gente valoramos más lo que es acabar tantos Dakar seguidos. Y hay que convertir esta frustración por no acabar este año en motivación para preparar el siguiente y para seguir luchando.

P.- ¿Cómo se prepara una carrera tan dura como el Dakar?

R.- En coche es un poco distinto a la moto. En la moto obviamente tienes que trabajar muchísimo, tanto físicamente como sobre la moto o la navegación. Ahora la navegación se la dejo a mi copiloto que lo hace muy bien. En mi caso trabajo mucho el físico, en el coche tengo la oportunidad de rodar poco, pero también aprovechar todas las oportunidades que tengo. Cuando me puedo subir a un coche lo hago y luego, pues eso, llegar físicamente a tope.

P.- Ahora ya toca pensar en el Dakar 2026. ¿Se plantea algún objetivo concreto para la próxima edición?

R.- No, ahora me planteo luchar para encontrar un buen proyecto que me permita ser muy competitiva. Y en eso vamos a trabajar. Ahora es tiempo para relajar un poco, cargar pilas y enseguida empezar a trabajar.

P.- Como gran campeona en motos que es, ¿qué le parece lo que han conseguido tanto Tosha Schareina como Edgar Canet en esta edición del Dakar? El futuro del motociclismo español está asegurado con ellos dos.

R.- Seguro. Tosha es un claro candidato a ganar el Dakar. La única mala suerte ha sido encontrarse con un Sanders intratable, que creo que hacía muchos años que nadie hacía un Dakar tan, tan bueno. Y está claro que será uno de los favoritos. Creo que tiene mucho mérito, incluso lesionado, acabar un Dakar en esta posición. Y Edgar también, ya de cara más al futuro, porque es muy joven. Yo creo que no hay que meterle presión, pero ha hecho un gran Dakar también.

P.- Le quería preguntar también por un poquito por Carlos Sainz, que usted lo conoce muy bien. Ha sido una pena el abandono, pero parece que Carlos es incansable. ¿Cree que todavía nos queda Sainz para rato?

R.- Yo creo que sí. No lo veo todavía parando. Yo creo que está en un proyecto que le ilusiona y le motiva muchísimo. Y yo creo que va a acabar consiguiendo esta victoria con la quinta marca diferente. Es algo inaudito. Así que estoy segura de que vamos a volver a ver a Carlos en el Dakar.

P.- ¿Apuesta por él para el año que viene?

R.- Seguro. Siempre que está, hay que apostar por él.

P.- Por último, le quería preguntar por su Barcelona. ¿Cómo ve a este equipo? ¿Le gusta más Hansi Flick o era más de Xavi?.

R.- Me gusta mucho Hansi. Yo creo que la mayoría de los culés tenemos un poco este sentimiento. En los grandes partidos han estado súper bien. Es verdad que estamos perdiendo muchos puntos en partidos teóricamente más fáciles, pero al menos es un Barça que ilusiona, que lo ves con garra. Al menos ves que lo dan todo, que corren, que son jóvenes y que yo creo que tenemos un buen Barça para tiempo.