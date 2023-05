Kyrgios se pierde Roland Garros tras cortarse en un pie durante un robo en su casa

Nick Kyrgios será otra de las bajas de Roland Garros. El tenista australiano no estará en el Grand Slam francés debido a que se produjo un corte en su pie durante un robo en su casa. Será su sexta ausencia consecutiva, puesto que no pisa las pistas de tierra parisinas desde 2017. Su baja se une a la de uno de los principales favoritos, la de Rafa Nadal, que todavía no se ha recuperado de su lesión en la cadera y no llega a tiempo para aspirar a obtener la decimoquinta victoria en su torneo favorito.

Kyrgios se produjo un corte en el pie durante un presunto asalto a mano armada en su casa de Canberra, el pasado 1 de mayo. Algo que ha confirmado su agente, Daniel Horsfall: «Durante el asalto, Nick se cortó el pie derecho. No sabemos cómo. Esto le ha producido un retraso de dos semanas y media en su preparación para este Grand Slam».

El corte le llega justo después de una lesión en la rodilla de la que se había recuperado, pero este contratiempo le ha impedido entrenarse con asiduidad para preparar el torneo. «En cuanto a su lesión de rodilla, no podría haber ido mejor. No tuvimos contratiempos y posiblemente estaba en mejor forma que a estas alturas del año el año pasado, pero no pudo aumentar sus horas en la pista. Es una pena, porque su rodilla, tras la operación, está fantástica. Se encontraba muy bien antes de este accidente», señaló Horsfall.

El corte producido en su pie le impide poder jugar con normalidad, puesto que la herida aún no está cicatrizada. «Si se mueve en la pista, la herida puede abrirse de nuevo», revela su representante. Kyrgios se perderá por tanto toda la gira de tierra y se prepara para volver en plenas condiciones a una de sus superficies favoritas, la hierba, donde ya tienen la mente puesta él y su equipo: «Volveremos a entrenar una vez que la herida empiece a sanar y cicatrizar. Aún estamos pensando en volver en el primer torneo de hierba. Estaba preparado, pero tuvimos que reajustar el calendario. Posiblemente juguemos más torneos en la segunda mitad del año».