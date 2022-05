Kun Agüero desvela los síntomas la arritmia que le obligó a retirarse

Sergio ‘Kun’ Agüero se vio obligado a colgar las botas a los 33 años después de sufrir una arritmia durante un partido de fútbol el pasado mes de diciembre. El ex delantero del Barcelona ha revivido meses después ese momento y ha afirmado que ya había vivido un episodio similar durante un entrenamiento, un episodio muy dramático y que le obligó a dejar el fútbol para no comprometer su vida. «Después de mucho pensarlo, dije: ‘Ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante’», relató el argentino.

Entre lágrimas, Sergio Kun Agüero anunció su retirada el pasado mes de diciembre. El argentino, ex del Atlético de Madrid y del Manchester City, entre otros, confirmaba al mundo que colgaba las botas obligado por un problema cardiaco. Sólo le dio tiempo a jugar cinco partidos con la elástica del Barcelona, uno de ellos el Clásico, en el que marcó un gol y que será el último tanto de su carrera. Meses después de ese momento, el argentino ha recordado la frustración que sintió por no poder ofrecer todo lo que quería con los azulgranas, pero feliz con ese tanto a los blancos.

«Lo único que me dejó como bloqueado fue que iba a jugar en el Barcelona y quería darlo todo por el club, que además estaba en una situación mala. Eso fue lo que me quedó pendiente, pero terminé haciendo mi último gol al Real Madrid», afirmó Kun Agüero. Aquel fue el último gol que marcó el argentino, antes de tomar la decisión de dejar el fútbol por sus problemas en el corazón, que se evidenciaron durante un partido, aunque ya había tenido un episodio similar en un entrenamiento y que fue lo que le puso en alerta.

«Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor… Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo. Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia», relató Agüero, en su visita al plató del programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos.

El futbolista acudió al médico para someterse a unas pruebas, en las que no se le encontró nada. Sin embargo, el episodio volvió a producirse esta vez en medio de un partido. «El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio», relató el ex delantero. «Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado», recordó el argentino.

«Me podría pasar de nuevo y ser peor»

«Sientes que te palpita el corazón a una velocidad muy rápida y parece que esos 30 o 45 segundos son 5 minutos. En el entrenamiento duró 25 segundos y en el partido, un minuto y pico», explicó Agüero en el plató de Antena 3. En ese momento, el delantero comprendió que era el momento de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: colgar las botas. «El médico me dijo que podría jugar, pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor. Y después de mucho pensarlo, dije: ‘Ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante’», concluyó.

Además, Agüero se mojó sobre la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. El argentino cree que los blancos tienen más posibilidades de alzarse con un nuevo título en París, aunque aseguró que le «da igual» quién gane. «Va a estar difícil, pero creo que tiene más posibilidades el Madrid», dijo. «El Madrid tiene más experiencia en finales y por cómo ha llegado a la final creo que tiene más posibilidades. El Liverpool le tiene un respeto y sabe que el Madrid es complicado, aunque la verdad es que me da igual el que gane», zanjó.