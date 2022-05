Haaland firma una cláusula de escape del Manchester City

Erling Haaland se aseguró que el Manchester City le firmara una cláusula liberatoria antes de fichar por el club citizen hasta 2027. A partir de la segunda temporada, el noruego podrá irse del Etihad si paga los 150 millones de su cláusula liberatoria, igual que ha hecho este verano con el Borussia Dortmund. El Real Madrid se negó a que incluyera esa cláusula de escape en el contrato en lugar de una cláusula de rescisión de 1.000 millones.

El delantero noruego, aconsejado por su padre, finalmente dio prioridad a la oferta del Manchester City por delante de las del PSG y el Real Madrid (que era la interior en términos económicos de las tres), pero consiguió poner una condición al club citizen para que no le ocurriera en el futuro lo que a algunos jugadores del PSG de meterse en una cárcel de oro: que le firmen una cláusula liberatoria como la que tiene en el Borussia Dortmund.

En la propuesta inicial del Manchester City no existía esta cláusula, ya que en la Premier no hay cláusulas de rescisión, pero Haaland y su entorno exigieron que se pusiera por escrito esa vía de escape tal como informa el diario Bild. Por supuesto, no iban a ser los 75 millones que tenía fijados para salir el Borussia Dortmund sino dos veces esa cifra: 150 kilos.

El City tuvo que aceptar

En un primer momento, el Manchester City se mostró reacio a incluir ninguna cláusula en el contrato de Haaland que le permitiera irse cuando el noruego quiera, porque sabían que la batalla por su fichaje había sido dura y que va a seguir teniendo muchos pretendientes en el futuro si continúa con su progresión. Pero no les quedó más remedio que incluir en el contrato de Haaland esa cláusula liberatoria de 150 millones que puede ejecutarse a partir de la segunda temporada, es decir, en junio de 2024.

En el único país donde existen las cláusulas de rescisión es en España, y el Manchester City ya sabe lo que es que no le quieran traspasar a jugadores en la Premier, como le ocurrió el verano pasado con Harry Kane, y aunque no estaban dispuestos a facilitar la salida a Haaland en el futuro, no les quedó más remedio que aceptar esa cláusula de escape a la que el Real Madrid, que quería poner al noruego una cláusula de rescisión de 1.000 millones, se negó.